El director general del Málaga, opina en COPE, sobre la histórica campaña de abonos: "Inimaginable"

Queda menos de una semana para el inicio liguero del Málaga, tras finalizar la pretemporada, el equipo ya prepara su debut liguero en A Malata frente al Racing de Ferrol. Aún faltan fichajes por llegar, pero sin lugar a dudas de lo que más se ha hablado en Málaga este verano es de la histórica campaña de abonados, donde el Málaga ha tenido que colgar el cartel de "No hay billetes".

El director general del Málaga, Kike Pérez, ha analizado esta histórica situación en Deportes COPE Málaga: "La verdad que han sido unas semanas de mucho trabajo, pero desbordados de cómo se ha volcado la afición y la verdad que estamos sin palabras de agradecimiento. Yo ya lo decía el año pasado, que no tenía palabras, pero es que la verdad que ya no sé ni qué decir por qué se acaban los adjetivos, porque ya la lección que dimos el año pasado, toda la afición, fue tremenda y el empujón y el chute de adrenalina que ha metido al club todas las renovaciones, que ha renovado un 98% de los abonados, más todas las saltas nuevas, más toda la gente que no va a poder ser abonada, pues la verdad que ha desbordado todas nuestras expectativas. No imaginaba, ni en mis sueños, que la gente se volcará como se ha volcado".

IDENTIFICACIÓN CON EL PROYECTO



El Málaga pasa de los 20500 abonados a los 26550, ¿qué ha cambiado para este cambio radical y que ahora la gente sí se sienta identificada con el club de la ciudad? Kike Pérez tiene una teoría: "Es básico que la gente vea que hay un proyecto con futbolistas de la tierra, mirar a la casa, lo que tienes dentro de tu casa, antes de mirar fuera, y eso la gente lo ha entendido y en el fútbol, que es sentimiento puro y duro, pues cuando hay gente de la casa, de la tierra, jugando, esos niños los van viendo como ídolos y es más fácil engancharlos. Y yo creo que el proyecto de la base, de identificarse con los jugadores de aquí, de la tierra, pues yo creo que ha sido básico, chicos muy cercanos, entonces todo eso va creando todo donde estamos ahora"

POCAS ENTRADAS POR PARTIDO

La Rosaleda, con capacidad para 30 mil espectadores, se va a quedar pequeña esta temporada, ya que en cada partido serán menos de 3 mil entradas las que salga a la venta. "Hemos dejado el mínimo para la afición visitante, son 745 plazas y el resto para salir a la venta, si no llega a 3.000, y es porque tenemos que cumplir el presupuesto que nosotros hemos mandado a Liga. Tú mandas todas las partidas y una de ellas es el ticketing de los partidos y eso lo tenemos que cumplir, pero sí, efectivamente, no va a llegar a 3.000 entradas por partido", decía.

Esta explosión de malaguismo también repercute para bien en el límite salarial del Málaga: "Sí que es verdad que en cuanto a los abonos estamos por encima, pero nosotros también nos guiamos porque el año pasado en el ticketing también estuvimos muy altos, entonces por eso no podíamos hacer más abonos porque el número que hemos puesto de número total de venta a entradas también es alto por partido, con lo cual los precios tendrán que ser más caros para cumplir también esa partida, que efectivamente, al ser los abonos sí que es verdad que es superior a la cantidad que habíamos puesto, pero no nos podemos dormir porque el control presupuestario en la Liga es tremendo", explica.

BALANCE PRETEMPORADA

Por último, Kike Pérez hacía balance de la pretemporada del Málaga: "La verdad que muy contento de cómo ha ido la pretemporada, porque más allá de los resultados, están las sensaciones, y luego que no pase nada, que nadie se lesione, que no haya golpes, que todo el mundo pueda cargar bien las pilas de entrenamientos de la pretemporada, que la verdad que es lo más duro del año para los futbolistas, que es donde cogen la recarga para todo el año, y ha ido con normalidad, que como digo yo, esa es la palabra que más me gusta en el fútbol, la normalidad", decía durante su entrevista en COPE Málaga.