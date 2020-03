Daniel Rosado: "Nadie se puede aventurar, ni debe aventurarse de cuando se volverá a jugar"

En estos momentos de crisis por el coronavirus todas las opiniones son válidas pero si llegan desde el ámbito sanitario mucho mejor. El Jefe de los Servicios médicos del Málaga CF, el doctor Daniel Rosado atendió la llamada de COPE Málaga en una entrevista en exclusiva (es la primera vez que habla públicamente) para enviar un mensaje vital en estos momentos y que se rige por los consejos de las autoridades sanitarias.

En opinión del doctor del Málaga CF, “es fundamental quedarse en casa. La idea fundamental es que el problema igual no lo tengo yo ni la población en rango de edad por debajo de los 50 años. El problema son las personas mayores. Cuando esta patología se presenta y llega a una persona de este tipo y con avanzada edad, por ejemplo, necesita atención completa y no tenemos todas las camas necesarias. Tenemos que evitar en la media de lo posible que haya otras patologías, si pasa ahora, le llega al médico ya que si hay una fractura, por ejemplo, ahora hay que decidir a quien se le da la cama. Por eso la gente debe quedarse en casa”, subrayó el galeno, que en los últimos años había ejercido sus funciones en la cantera del Unicaja y en el Clínico.

De lo que si está a salvo toda la plantilla malaguista es del temido coronavirus, “en el Málaga la precaución es total. Yo decidí suspender el último entrenamiento y ese partidillo que íbamos a hacer, lo hicimos antes de tener ningún positivo y demás. Nos adelantamos a los casos que se han dado. Y encontré una recepción total. Sobre la mesa puse las nuevas normas y obtuve cero resistencia. No esperamos a dar positivo, las normas las dimos y tardamos 10 minutos en irnos a casa”, admite el doctor del Málaga CF.

Sobre el protocolo médico que sigue la plantilla en este confinamiento general, “el protocolo que tiene la plantilla es el mismo que puede seguir cualquier persona, tu o yo. Ya no es futbolista o carpintero o cerrajero. Todos somos iguales. Solo que el programa es para deportistas profesionales. Y son personas y como tal hay que tratarlas”, apuntó.

Rosado fue tajante al decir que, “no hay ningún caso de coronavirus, en absoluto. Estamos en contacto con todos, en especial con los lesionados. Forma parte de mi trabajo. De momento no hay caso en el Málaga. LaLiga nos suministran estos test y solo en el caso de confirmación lo usaríamos”, confirmó.

El doctor malaguista apuntó sobre reanudar la competición: "Nadie se puede aventurar ni debe aventurarse. Llevo poco tiempo en este mundo y parece que el mundo del fútbol va a parte. Todos somos profesionales, pero hay un cierto miedo por la competitividad y la competición de que si alguien empieza antes que yo me va a llevar ventaja. Yo entiendo que los directivos hagan planes pero no es ese el mensaje, esto es es de ver como evoluciona. En lo que menos pienso es en cuando vamos a volver, pienso en el mensaje de quedarse en casa y hoy en día hay gente que no hace caso. Quedémonos en casa que los hospitales están sin especialistas, se nos escapa de las manos, no es crear alarma”, señaló.