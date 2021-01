La crisis de Unicaja no tiene fin (90 - 83)

Unicaja sigue su cuesta abajo sin frenos y lo peor que no parece tener visos de mejorar a no ser que se tomen decisiones de calado dentro del club. El equipo malagueño sigue inmerso en una crisis galopante de juego y resultados. De los últimos ocho partidos sólo se ha ganado uno y la continuidad de Luis Casimiro en el banquillo de Unicaja está más que cuestionada. Todo hace indicar que se jugará su futuro el martes ante el Mónaco en la segunda jornada de la Eurocup.

Unicaja necesitaba reaccionar en el Nou Congost, después de la mala imagen ofrecida en el último mes, los malagueños estaban obligados a ganar en la cancha del ahora rival directo, Baxi Manresa. Ambos equipos llegaban a la cita separados por una sola victoria, aunque los locales tienen un partido menos. Con Alberto Díaz preparado para jugar después de casi dos meses de baja, el equipo esperaba que su presencia ejerciera de revulsivo, y aunque en un principio así lo parecía, no pudo parar una nueva hecatombe.

DESDE EL PRINCIPIO A REBUFO DEL RIVAL

Tras un inicio igualado, el equipo de Pedro Martínez fue el primero en establecer las primeras diferencias. Con Sajus como ejecutor, los manresanos poco a poco fueron aumentando la renta 22- 13. El equipo malagueño mostraba de nuevo una falta de ideas en ataque y mucha debilidad defensiva. Casimiro recurrió a Nzosa y con el joven pívot congoleño la sangría se paró. Su presencia, más la reaparación de Alberto Díaz a 8 minutos y 34 para el descanso, sirvió para la reacción malagueña. Un triple del base pelirrojo, más tres tiros libres de Alonso y dos buenas acciones de Abromaitis servián para que Unicaja volviera a mandar en el marcador 29 - 32. Pero, como viene siendo habitual, la consistencia de Unicaja duró poco y un parcial de 7 - 0 con Vaulet haciendo mucho daño, servían para que los manresanos se fueran arriba al descanso 39 - 36.

SIN REACCIÓN

El paso por el vestuario le sentó rematadamente mal a Unicaja que encajó un parcial de 12 -2 y veía como las diferencias se ibanpor encima de los 10 puntos (51 - 38). Mason y Vaulet con la ayuda de Eatherton, más la direccción de Dani Pérez, eran demasiados argumentos para la pobre defensa malagueña. Ni la presencia de Alberto Díaz ni la de Nzosa servían ya para paliar la debacle. Pero el partido no estaba sentenciado, Francis Alonso, y sobretodo Abromaitis, creyeron que aún había opciones y entre ambos ayudaron a que el partido no se terminara de romper. Un triple del americano en el último segundo del tercer cuarto sirvió para creer en la remontada (66 - 61).

Quedaba tiempo por delante y además los mejores jugadores de Baxi Mnaresa estaban cargados de falta, pero aún así los del Bagés eran los que más intensidad ponían al partido, en especial Guillem Jou que hizo mucho daño en el rebote. Precisamente un triple de Jou volvía a poner el más 10 (76 - 66). El partido ya parecía visto para sentencia a pesar de los esfuerzos de Alberto Díaz.

Nueva derrota de Unicaja, que sale de los puestos de play off y que ve como su futuro es cada vez más negro.



90 - BAXI MANRESA: (23+16+27+24): Dani Pérez (2), Mason (18), Vaulet (14), Hinrichs (9), Eatherton (15) –cinco inicial– Tabu (-), Dulkys (-), Rafa Martínez (8), Jou (9), Sajus (15) y Sima (-).

83 - UNICAJA:(15+21+25+22) Ferrari (10), Brizuela (7), Waczynski (5), Deon Thompson, (5), Ruben Guerrero (-)–cinco inicial– Alberto Díaz (6), Jaime Ferrnandez (5), Alonso (15), Abromiatis (21), Gerun (-) y Nzosa (9).

Árbitros: Jordi Aliaga, Rafael Serrano, Alfonso Olivares. Eliminaron a por cinco faltas a los jugadores locales Vaulet (min. 34), Mason (min. 35) y Hinrich (min.38).

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 20 de la Liga Endesa disputado en el pabellón Nou Congost a puerta cerrada.

