El Costa del Sol de baloncesto servirá de homenaje a Carlos Suárez

La décimo tercera edición del Torneo Costa del Sol de baloncesto reunirá del 5 al 7 de septiembre al Unicaja, el Baskonia y el AS Mónaco, que se medirán en Alhaurín de la Torre, Manilva y Málaga. En este último partido se rendirá un emotivo homenaje a Carlos Suárez, que defendió la camiseta del club malagueño durante nueve temporadas.

Así lo han explicado Francisco Salado, presidente de la Diputación, y Antonio Jesús López Nieto, presidente del Unicaja Baloncesto, que han presentado este triangular en un acto en el que también han participado los alcaldes de Alhaurín de la Torre y de Manilva, Joaquín Villanova y José Manuel Fernández, respectivamente, y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, Borja Vivas.

Las entradas ya están a la venta al precio único de 7 euros. Para el partido en el Martín Carpena, los abonados de Unicaja tienen opción preferente hasta el domingo para comprar entradas a través de la web del club. Las entradas serán numeradas.

Alhaurín de la Torre acogerá el jueves 5 de septiembre el primer partido del Torneo Costa del Sol, que enfrentará al Unicaja con el campeón de las dos últimas ediciones de la liga francesa, el AS Mónaco. En sus filas militan jugadores tan destacados como el base norteamericano Mike James, MVP de la Euroliga, a las órdenes del técnico Sasa Obradovic.

El viernes 6 de septiembre, en Manilva, se medirán el Baskonia –entrenado esta temporada por Pablo Laso, uno de los técnicos más laureados de Europa, que regresa a la Liga Endesa– y el AS Mónaco.

Carlos Suárez junto a las autoridades presentes en la puesta del largo del torneo









Y el sábado 7 de septiembre en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena se enfrentarán los dos equipos españoles, el Unicaja y el Baskonia, y se vivirá un momento muy especial con el homenaje a Carlos Suárez, uno de los jugadores más decisivos y más queridos en la historia del Unicaja, que se retira de las canchas y podrá vestir por última vez la camiseta del club malagueño: "La mejor etapa de mi vida ha sido aquí en Málaga, tanto como deportista como persona. Ha llegado el final de mi carrera y cuando estaba en el Unicaja me hubiera gustado despedirme en la cancha con la afición. Y qué mejor manera que retirarme que con un entrenador que me ha dirigido como Ibon Navarro, y contra un técnico que también lo hizo en mi etapa en el Madrid como Pablo Laso en el otro banquillo. Este es un torneo que lo he jugado 9 años, es el mejor torneo del verano, con los mejores equipos de Europa durante 3 días. Jugar contra Baskonia va a ser muy bonito, y espero poder disfrutar ese día con mis antiguos compañeros , con la afición que me ha apoyado durante 9 años y poder estar a la altura".

Desde su llegada en 2013, Carlos Suárez se ha convertido en el jugador no nacido en Málaga que más veces ha defendido los colores del Unicaja, tras jugar un total de 437 partidos. A nivel estadístico, es el mejor en valoración total en la historia del club, con 4.055, y el segundo en rebotes totales, con 1.772. El 4 de abril de 2017 fue pieza clave para la conquista de la Eurocup en aquella mítica remontada en la pista del Valencia Basket, un hecho que le convirtió en el segundo jugador del Unicaja en levantar un trofeo tras Berni Rodríguez. El 7 de septiembre, el Martín Carpena tendrá la oportunidad de despedir y agradecer a uno de los suyos.





CALENDARIO Y HORARIOS

- Jueves 5 de septiembre, 20:00 horas: Unicaja – AS Mónaco Basket. Alhaurín de la Torre. Pabellón El Limón (Avda. El Limón, S/N). Entradas a la venta en la conserjería del propio pabellón.

- Viernes 6 de septiembre, 20:00 horas: Baskonia – AS Mónaco Basket. Manilva. Pabellón Ciudad Deportiva de Sabinillas (Calle Goya, 16). Entradas a la venta en la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Manilva, situado en la plaza Martín Carpena, S/N.

- Sábado 7 de septiembre, 19:00 horas: Unicaja – Baskonia. Málaga. Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. Las entradas para este encuentro se podrán comprar en la web de venta oficial del club, con prioridad para los abonados del Unicaja hasta el próximo domingo 11. A partir del lunes 12, las entradas estarán disponibles para su venta general a todo el público.





PALMARÉS DEL COSTA DEL SOL

El XIII Torneo Costa del Sol ha acogido desde sus inicios a los mejores equipos de Europa. Junto al Unicaja, presente en todas sus ediciones, han participado equipos como el Real Madrid, Olimpia Milán, Partizan de Belgrado, Olympiacos, Zalgiris de Kaunas o Fenerbahçe.

El Torneo Costa del Sol llega a su décimo tercera edición





- Real Madrid (2012, 2017, 2018, 2019, 2022).





- Unicaja (2011, 2013, 2021, 2023).





- Fenerbahçe (2016).





- Khimki (2015).





- Valencia Basket (2014).