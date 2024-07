El central Álex Pastor es presentado y Loren admite que la defensa queda ya cerrada

El futbolista natural de Cornellá (Barcelona) ha sido presentado oficialmente como jugador del Málaga CF este martes, en un día en el que se le vio muy feliz. El defensa central, que firma por dos temporadas, ha comparecido ante los medios de comunicación en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda y luego se vistió de corto con la nueva indumentaria del club malagueño.

Pastor apuntó que, “quien no va a conocer al Málaga, toda mi familia es andaluza. Ocurrió todo hace dos semanas y la verdad que no tuve ninguna duda. Quería un proyecto a largo plazo, un proyecto estable y este club me da todo eso. Vivir en una ciudad como esta, con una afición increíble, es algo especial”, señalaba.

Al nuevo defensa malaguista le sorprendió el nivel humano del vestuario, un gran vestuario que según manifiesta, será clave para lograr el objetivo, que no es otro que la permanencia, “ascender de Primera Federación es muy difícil, necesitas una muy buena plantilla, muy completa. En cuanto a personas, el grupo humano es excelente, tanto de jóvenes como de veteranos. Es algo que Loren me ha dicho, que es lo más importante del equipo y sinceramente es lo que he visto, así que ahora a morir y matar por el escudo y mis compañeros”.

DEFENSA CERRADA

Y con la llegada de Pastor, no vendrá ningún zaguero más. Es lo que apuntaba Loren, que fue tajante, “sí. La parte de atrás la damos por cerrada. Si no pasa nada raro, damos por cerrada la línea. Agradecemos a Álex la predisposición de venir desde el primer día, la ilusión que le generó. El Álex Pastor que llega es uno que tiene mucho que mejorar y esperemos que aportes todo lo posible”, confirmaba Loren Juarros en rueda de prensa junto a Pastor.

Serán por ahora cinco centrales, Galilea, Nelson Monte, Pastor, Moussa, Murillo y Andrés Caro, “son seis los que están y veremos cómo evoluciona la pretemporada. Según lo que vaya ocurriendo podemos plantear alguna situación. Haremos una pretemporada dura y exigente en el plano físico y la idea es que sea diferente. La intensidad de la temporada pasada fue grande”.