Casimiro: "Los jugadores son los mismo, lo que ha cambiado es la actitud"

Unicaja de Málaga descuenta las horas para la decisiva cita ante el Alba de Berlín (Viernes, Martín Carpena, 20:45 h), el equipo malagueño se ha ejercitado con las consabidas bajas de Jaime Fernández y Alberto Díaz. Shermadini con un golpe en la cadera anda renqueante pero estará en el partido: "Físciamente el equipo llega bien.El único que tiene algún problemas es Shermadini que tiene un golpe en la cadera desde el partido ante Baskonia. Está renqueante pero podremos contar con él.", explica Luis Casimiro.

Unicaja ha recuperado el factor cancha tras remontar 21 puntos de diferencia en Alemania y ahora tiene la oportunidad de poder sentenciar en casa. Mucho se ha hablado de lo que pudo ocurrir el marte en Berlín en el vestuario para que el equipo pudera remontar un partido que estaba muy cuesta arriba: "Hay que olvidar el partido pasado. Es una parte de 3 posibles. Si sale o bien o mal una de ellas hay que ovidarla. Hay que pensar en el segundo partido. El objetivo es hacer un buen trabajo y poder ganar", explicó al igual que también dejó claro que "Somos el mismo equipo con los mismos jugadores con diferente actitud. Es concentración, actitud mental, de estar como pedimos cuando hablamos antes. En el descanso de Berlín no pasa nada que no supiéramos antes del primer tiempo. No hubo ninguna pataleta al descanso, sólo repetimos lo del inicio y esta vez sí salió"​ a buen entendedor pocas palabras bastan

Sobre el partido en sí, Casimiro habló del Alba de Berlín y las cosas que debe hacer su equipo: "Hay que evitar sus canastas fáciles, no perder balones. En el segundo tiempo hicimos porcentajes de mérito. Debemos ser sólidos en defensa y no dar facildiades. Del Alba de Berlín me preocupa el Alba en sí. Su rapidez de poner balón en juego y dar respuesta a esta situación. Tienen muy buenos tiradores y hay que frenarlos. No haty que olvidar que estamos ante el mejor equipo de rebote de ataque de toda Europa".