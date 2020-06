Carlos Suárez "La fase final va ser una Copa a lo bestia ¿por qué no podemos hacer algo grande?"

Queda una semana para el inicio de la fase final de la ACB. Buen momento para analizar la situación de Unicaja y sus opciones ante este novedoso sistema de competición. El capitán de Unicaja Carlos Suárez, reflexiona en los micrófonos de "Deportes COPE Málaga" de como llega el equipo malagueño y como han vivido este periodo de confinamiento.

Suárez nos cuenta como se encuentra actualmente: "Poco a poco estamos mejor tras 60 días sin entrenar en la cancha. Hemos tenido mucha carga de trabajo y ojalá lleguemos bien a la fase final", explica. Jugadores y staff técnico han sido sometidos en las útimas semanas a seis test para comprombar que no padecen el COVID - 19. Se han extremado las medidas para evitar contagios: "Los jugadores pedimos que nos hicieran todos los controles pertinentes. Ahora tenemos más miedo a una lesión que a un contagio".

POSITIVO ALONSO

El positivo de su compañero, Francs Alonso, hicieron que saltaran las alarmas en el mundo del baloncesto. Durante unos minutos el deporte de la canasta quedó convulsionado, a pesar de la situación, Suárez explica que no temieron de haber contraido el coronavirus: "No sentíamos miedo. Nos lo explicaron. Era un positivo raro. Los protocolos son así. Es una pena porque Francis Alonso estaba entrenando muy bien y nos iba a a ayudar mucho. Le hemos animado ante esta situación y arropado para que siga trabajndo así".

Carlos Suárez reconoce que ha recibido llamadas de compañeros de otros equipos ACB tras el positivo de Alonso: "Me llamaron de otros equipos tras el positivo de Francis. Ví el tweet de Mirotic y no tenía toda la información, es normal que los compañeros se preocupen si no tienen todos los datos. Les he explicado como está la situación. Mis compañeros y yo hemos dado siempre negativo y no hemos corrido riesgo de contagio"

PROTOCOLO

Unicaja viaja este jueves en vuelo chárter hasta Valencia y seguirá un estricto protocolo de la ACB: "El protocolo es estricto. Estaremos con 3 equipos más en el hotel y con muchas medidas para evitar contagios y procurar que estemos aislados. A pesar de esta situación vamos a intentar llegar lo más lejos posible", subraya Suárez que explica como es su día a día tras un entrenamiento: "Nos piden que tengamos cuidado. Que nos quedemos más en casa. Yo intento no salir a comer fuera. Hay que llevarlo de la mejor manera".

OPCIONES UNICAJA

Unicaja arrancará el miércoles 17 de junio la competición. El equipo malagueño se medirá en primer lugar al Iberostar Tenerife: "Va a ser una Copa del Rey a lo bestia. Va a ser una competición atractiva. ¿Quién dice que no se va a quedar este sistema? Puede haber sorpresas. ¿Por qué no podemos hacer algo grande?" explica el capitán de Unicaja que considera que: "El parón nos llegó en el peor momento por el juego. En cuanto a las lesiones es cierto que vino bien. Nuestro grupo es más fuerte que el otro. Van a ser todo finales y esperemos tener opciones hasta el final".

CONFINAMIENTO

Han sido sesenta días en los que ha estado confinado como todos sus compañeros. Tiempo en el que Suárez ha aprovechado para ver partidos históricos: "En el confinamiento he aprovechado para ver entero la final de la Eurpcup que nunca la había visto. Fue un partido para recordar, ahora te ríes con todo lo que pasó. Pero en el momento te dan ganas de matar a Omic cuando salta a la cancha (risas). También he visto partidos de la época de Petrovic y Sabonis."

