El Bee Soccer UMA Antequera desciende a segunda división

La historia más dolorosa se repitió por segunda vez. El BeSoccer CD UMA Antequera se quedó sin escribir un capitulo de continuación en Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. De nuevo las palabras se quedaron sin espacio para contar todavía más hazañas de superación sobre el 40x20, instantes de entrega y anécdotas en grandes duelos de una plantilla con una filosofía muy marcada en la que el deporte de élite y la formación académica en las aulas universitarias van de la mano. En una temporada llena de sentimientos encontrados por la alegría de las victorias y los puntos conseguidos que siempre invitaban al optimismo y, por otro lado, el desánimo de la derrota que hacía complicado semana a semana el reto de lograr una permanencia que se terminó por escapar en el Pabellón Municipal de Paterna. El Levante UD FS lució el tremendo potencial ofensivo que atesora para adjudicarse tres puntos que le convirtieron en equipo del play-off por el título (5-3).

Mucho en juego en la pista. Dos objetivos cruzados. Los granotas persiguieron un puesto entre los ocho mejores de la competición en fase regular y los universitarios, sin depender de sí mismos, aspiraron a una victoria esperanzadora que les dotara de alguna opción de salvación hasta la última fecha del calendario. El marcador se abrió en el primer minuto con una acción poderosa del pívot Pedro Toro. Pisó el cuero de espaldas a potería, aguantó el empuje de su defensor y, con un rápido reverso, se giró hacia el lado derecho y con un punterazo con el pie izquierdo colocó un potente tiro en la escuadra (1-0). Conejo no pudo reaccionar para desviar la trayectoria del chut. El potero natural de Coín mantuvo un día más un alto nivel de intervenciones que mantuvieron a sus compañeros metidos en la pugna por el dominio del encuentro.

No se descompuso el cuadro malagueño en ningún momento. Se mantuvo fiel al planteamiento de partido que más le convenía. Defensa intensa y elegir las mejores opciones en la transición al ataque. En algunas jugadas optó por darle más velocidad y proponer algunas situaciones de uno contra uno con los jugadores capacitados para el desborde y, en otras, eligió la conexión con el pívot y crear sobreposiciones en banda. Miguel Fernández y Miguel Conde establecieron una dualidad que generó mucho peligro sobre la meta defendida por Raúl Jiménez. El pívot granadino se entendió a la perfección con el capitán. De ahí nació el empate en el minuto 11. El 15 se hizo fuerte de espaldas hasta poder girarse y dejarle el balón en el corazón del área ante una rápida ocupación del espacio libre del 5. Este definió con un toque sutil pegado al poste (1-1).

El choque se equilibró todavía más a raíz del empate. Ambos combinados tuvieron oportunidades para añadir más goles a cada casillero. Miguel Conde lo intentó con varios lanzamientos con la fuerza que le caracteriza. La pelota merodeó la potería, Raúl se empleó también a fondo, pero no acabó de llegar la remontada y obtener una pequeña ventaja en el electrónico. El que sí encontró premio y acierto dentro del área fue Márquez en el minuto 14. El capitán granota empujó a la red un rechace de Conejo a tiro de Cecilio (2-1). Antes del descanso, Canabarro materializó un lanzamiento desde los 10 metros (3-1). Ya en la segunda parte y tras el paso por los vestuarios, el empuje local acabó por imponerse al de los antequeranos que no cesaron de insistir para no verse con una desventaja amplia.

Pedro Toro marcó el cuarto tanto con una nueva finalización de gran belleza. Un chut teledirigido a la escuadra desactivando por completo la estirada de Conejo. La mala suerte llegó en el 5-1. Nano, en un intento por despejar un envío cruzado al segundo palo, desvió a su propia portería el esférico. El Levante UD FS se acercó a su cometido de asegurar el play-off por el título y se dedicó a administrar el resultado. Miguel Conde dispuso de un lanzamiento desde los 10 metros después de superar los valencianos las cinco faltas reglamentarias. Raúl Jiménez sacó una mano providencial en el remate del cierre de Cuevas del Becerro. En un segundo doble penalti, el lanzador cambió ante una nueva infracción. Pablo Ibarra no perdonó con un derechazo pegado a la base del palo (5-2). El ala-pívot madrileño, en su vuelta a Paterna, cerró el marcador en una acción con portero-jugador (5-3). El BeSoccer CD UMA Antequera despedirá en casa su participación en Primera División ante el Peñíscola RehabMedic.

Levante UD FS 5: Raúl Jiménez (P), Maxi Rescia, Gallo, Canabarro y Pedro Toro. También jugaron: Prieto (P), Cecilio Morales, Javi Rodríguez, Márquez, Javi Alonso, Sena y Jorge Santos.

BeSoccer CD UMA Antequera 3: Conejo (P), Miguel Conde ©, Alvarito, Luis García y Miguel Fernández. También jugaron: Gonzalo (P), Alberto Saura, Dani Ramos, Nacho Caballero, Óscar, Nano y Pablo Ibarra.

Goles: 1-0 Pedro Toro (1’), 1-1 Miguel Conde (11’), 2-1 Márquez (14’), 3-1 Canabarro (20’), 4-1 Pedro Toro (27’), 5-1 Nano p.p. (21’), 5-2 Pablo Ibarra (39’) y 5-3 Pablo Ibarra (40’).

Árbitros: Felipe Madorrán y Urdanoz Apezteguia. Amonestaron a Cecilio, Márquez y Canabarro por los locales y a Conejo y Óscar por los visitantes.

Pabellón Municipal de Paterna.