AUDIO: Así te narramos la histórica victoria de Unicaja en el Wizink ante el Real Madrid (93-99)

La racha de victorias consecutivas del Real Madrid en partidos oficiales desde el arranque de la temporada se quedó en 19 y la rompió el Unicaja tras un partido memorable en el que puso la confianza y la garra necesarias para levantar los 21 puntos de distancia que llegó a tener en contra en el tercer cuarto (93-99).

"Never too high, never too low".



Las palabras de IBON NAVARRO en el vestuario tras la victoria de @unicajaCB.



?? @MovistarPlus | @movistar_es#LigaEndesa#JugamosPorLaInfanciapic.twitter.com/o8A8ljHWTK