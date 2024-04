Así fue la fiesta de Unicaja con su gente en las celebraciones por la BCL

Una 'marea verde' de aficionados de Unicaja desafió a la lluvia y salió a las calles de Málaga para celebrar con los jugadores y el cuerpo técnico el título de la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL) conquistado el domingo en Belgrado, en una rúa por el centro de la ciudad en la que el equipo fue aclamado por miles de seguidores a pesar de la lluvia leve que cayó.

La comitiva del club cajista partió en un autobús descubierto desde las instalaciones del pabellón de Los Guindos en una ruta hacia la sede de Unicaja Banco, situada frente a la céntrica la plaza de la Marina, donde ya esperaban miles de personas. Los hinchas del Unicaja, en su mayoría ataviados con camisetas y bufandas con los colores verdes del equipo, vibraron al exhibir los jugadores y el cuerpo técnico la copa de la Liga de Campeones FIBA, el primer trofeo de esta competición que gana el club andaluz, aunque el tercero en Europa, tras la Copa Korac que levantó en 2001 y la Eurocup en 2017.

PERRY Y ALBERTO

La plantilla cajista al completo, con Alberto Díaz, Kendrick Perry como flamante MVP de la fase final, Will Thomas o Dylan Osetkowski como jugadores más aclamados, no fueron los únicos protagonistas de la fiesta, pues no faltaron los cánticos dedicados al entrenador, Ibon Navarro, y a su plan de juego: “¡Ibon tiene un plan!”. El preparador vitoriano afónico.

El Unicaja es el líder actual de la Liga Endesa y tiene el reto de hacer algo grande, ganar la ACB como hizo en 2006 con Sergio Scariolo en el banquillo. La afición quiere más festejos y lo dejaron claro al unísono: “¡A por la liga, oé, a por la liga, oé!” justo en el Ayuntamiento de la ciudad. Ante esta petición, los gestos de pedir tranquilidad de Ibon Navarro provocaron las risas. Sus palabras en el balcón del Ayuntamiento fueron escuetas porque ya no le quedaba "voz para hablar", aunque la justa para decir con ronquera: “¡Vamos a por el plan!”.

El presidente del club, Antonio Jesús López Nieto, animó a seguir siendo ambiciosos sin abandonar el camino de construir un proyecto “sostenible y sólido”. “Amenazo con regresar no muy tarde aquí; tenemos el reto de la liga y vamos a seguir molestando a los grandes”, subrayó.



“Gracias a la afición por llenar el Carpena sin importar el rival, gracias a Antonio (presidente), a Juanma Rodríguez (director deportivo), entrenadores, fisios, médicos, nutricionistas, embajadores, gente de oficina, periodistas. Esto es de todos y para toda la ciudad de Málaga”, dijo Alberto Díaz en la entrega de unos obsequios institucionales por parte del Consistorio malagueño.



Tras la segunda parada en el Ayuntamiento de la capital, lugar icónico donde enseñar a las masas el brillo de los trofeos logrados, el bus retomó su camino por las céntricas calles de la ciudad rumbo al Santuario de la Victoria, para clausurar el itinerario con la ofrenda a la patrona de la ciudad.

EQUIPO DE LEYENDA

Allí, en un acto más comedido, los jugadores recibieron el cariño de otros doscientos aficionados que esperaban en un pasillo para homenajear a sus héroes, pedirles fotos o chocarles la mano, un simple gesto que hacía especial ilusión a los más pequeños.



“¡Me ha chocado Carter, papá!”, expresó feliz y boquiabierta una jovencísima aficionada cajista; “Mamá, no he podido echar la foto bien porque es muy alto y no salía en pantalla”, expresaba otro joven tras intentar un selfi con Dylan Osetkowski.

La lluvia, que lastró el inicio de la rúa y obligó a sacar los paraguas hasta la llegada al Ayuntamiento, no impidió que este nuevo hito del Unicaja reuniese a miles de malagueños que, a pie de calle, en coche o desde los balcones aplaudían con orgullo y admiración.