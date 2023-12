Así te contamos la novena victoria seguida de Unicaja en Andorra (81 - 87)

Unicaja suma y sigue. El equipo malagueño se impuso en la cancha del Morabanc Andorra por 81 a 87 y sigue dando pasos para ser cabeza de serie en la Copa del Rey de Málaga. Kalinoski y Osetkowski con 18 puntos cada uno fueron los mejores y máximos anotadores de Unicaja.

El equipo malagueño siguió su particular guion, contener las acometidas iniciales de sus rivales y tras el descanso, imponer el físico y su ritmo para imponer el juego que más le conviene y llevarse los partidos.

Andorra comenzó mejor que los malagueños. De la mano de Marin Maric llegó a dominar por nueve puntos de diferencia (24-15). A Unicaja le costaba anotar, y en el segundo cuarto la dinámica no parecía cambiar.

?? La afición de @morabancandorra despide a Ibón Navarro con una ??????????????????????? ??????????????? en recuerdo de las bonitas experiencias vividas juntos.



