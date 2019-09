El asesor jurídico del Málaga dice que el club está "en peligro" si no hay medidas

El asesor jurídico del Málaga, Joaquín Jofre, afirmó que el club, inmerso en problemas institucionales y económicos por los que sólo ha podido inscribir a diecisiete jugadores profesionales, está "en peligro" si no se adoptan medidas, como el cumplimiento del plan de viabilidad presentado ante LaLiga. En una rueda de prensa junto al director deportivo, José Luis Pérez Caminero, Jofre aseguró este lunes que dicho plan ya está "en marcha y se trabaja en él", e insistió en que "cuanto más tiempo" tarden "en ejecutar las medidas, más difícil será" porque "cada día que venimos aquí, si no se hace nada, los costes y los ingresos siguen siendo los mismos".

"Hay que incrementar los ingresos y reducir los gastos, como en cualquier empresa que tiene problemas financieros. Como trabajadores del club planteamos opciones para que esta situación de déficit no llegue hasta donde hemos llegado, que es la no inscripción de jugadores", dijo su responsable jurídico y de recursos humanos.

Jofre precisó que el propietario del club, el jeque Abdullah Al-Thani, "tiene muchas opciones encima de la mesa y él es el que decide", y aseveró que ellos, cada uno en su parcela de responsabilidad, trabajan "para que se solucione la situación financiera" y no son los que toman "decisiones". También admitió que, si el consejo de administración, compuesto por el jeque Al-Thani y tres de sus hijos, decidiera disminuir las retribuciones de éstos y la devolución de la línea de crédito de casi cinco millones con la que cuentan, sería "una medida más que ayudaría a solventar la situación del club".

Por su parte, Caminero, al igual que Jofre, descartó presentar su dimisión y dijo que nunca ha pensado en su marcha, pues su "trabajo es fomentar un club, en este caso una plantilla" y "traer jugadores", y no va a "dejar de hacer las cosas". Sobre los problemas en la planificación de la plantilla, con fichajes que no pudo inscribir por superar el Málaga el límite salarial impuesto por LaLiga, dijo que "es muy difícil y complicado entrenar con unos jugadores que no sabes si vas a poder contar con ellos".

Para Caminero, el objetivo de la entidad "es competir como el año pasado", porque la Segunda División "es una Liga muy complicada, donde la diferencia entre equipos es mínima y puede decidir un partido", y reclamó unión de todos los estamentos del Málaga y que remen "en la misma dirección" como única fórmula de que todo vaya "mejor".