Alberto Díaz: "Unicaja sin competición europea es impensable"

Alberto Díaz es el alma de Unicaja, el jugador malagueño repasó en los micrófonos de Deportes COPE Málaga la decepcionante temporada que está protagonizando el equipo.

Nos atiende el jugador de @unicajaCB Alberto Díaz: "Me encuentro bien físicamente, tuve problemas en el abductor. Sin partidos entre semana me voy encontrando mejor".

Unicaja es duodécimo con 13 victorias a una del décimo clasificado, el Bilbao Basket, esa plaza es vital para que el equipo pueda disputar la próxima temporada competición europea. Díaz habló de como se encuentra físicamente y de los objetivos que restan para las cuatro jornadas de liga regular.

Alberto Díaz: "No es real los número de los presupuestos que publicó @2Playbook se hace una estimación pero los equipos no dan todos los datos. A mí no me salen las cuentas. No hago caso de esas publicaciones ".