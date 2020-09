(70-79) Unicaja se deja ir en un mal segundo tiempo y suma su segunda derrota

Las dos caras de Unicaja le pasó factura. Derrota pero con matices en casa, dos primeros cuartos bien y mal en los dos siguientes. El Barça se impuso por 70-79 gracias a un inspirado Nikola Mirotic (24 puntos y 29 de valoración) en un partido donde los blaugranas fueron inferiores a los malagueños en la primera mitad, pero supieron imponerse físicamente en la segunda a un rival que todavía no conoce la victoria en la Liga Endesa.

Sobre el parqué de un silencioso Martín Carpena y bajo la atenta mirada del seleccionador nacional, Sergio Scariolo, se presentó un buen Unicaja que empezó liderando y aprovechó las pérdidas iniciales del Barça para mandar 13-7 con un gran triple de Tim Abromaitis en el ecuador del primer cuarto. Los verdes pelearon por el rebote ofensivo y mantuvieron un nivel muy alto, lo que les permitió desenvolverse con soltura ante un quinteto blaugrana opaco a nivel defensivo y, aunque tuvo momentos en los que disipó sus dudas, el Unicaja no falló desde la línea de 6,75 y se fue al segundo parcial con una ventaja de +5 (21-16).

No pudo ser! Cayó @unicajaCB pero compitiendo. El equipo fue de más a menos pero la diferencia de físico es brutal. Resignación y a pensar en Andorra. Esos sí que son de nuestra liga pic.twitter.com/QP9cAxvIUG — Emilio Guerrero (@EmilioJGuerrero) September 24, 2020

El planteamiento de Luis Casimiro ante los de Sarunas Jasikevicius siguió funcionando en el segundo cuarto, donde brilló el juego interior del equipo cajista, que fue capaz de hacer la máxima del encuentro gracias al acierto de Darío Brizuela a falta de dos minutos para el descanso (38-25).

REACCIÓN CULÉ

El Barça reaccionó con la muñeca de Álex Abrines e intentó sacar a relucir todo su potencial antes de la bocina final, lo que supuso una mejora a nivel ofensivo y la suma de puntos para llegar al descanso con un 38-32 y todo por decidir en la segunda parte. El tercer cuarto fue el resurgir del juego ofensivo culé y la caída de los malagueños. Nikola Mirotic comenzó a anotar acompañado por Abrines y en el minuto 25 el Barcelona ya tenía media tarea hecha (45-44).

El Unicaja se hundís con 12 pérdidas mientras los catalanes se gustaban cada vez más, aunque también acumulaban 11 pérdidas. Lo de Luis Casimiro no encontraban movilidad y el camino hacia la canasta se volvió complicado. Mientras Mirotic sacaba jugo a los tiros libres, los locales vieron cómo se alejaban del nivel presentado en la primera mitad (49-54). El físico verde no aguantó, con 14 puntos en 13 minutos de todo el segundo tiempo, las indicaciones del entrenador cajista no servían para hacer frente a un Barça cada vez más cómodo y más alejado en el marcador (52-80 min. 33).

La sequía andaluza la frenó Brizuela, el mejor de los malagueños con 13 puntos y un triple balsámico, inmediatamente contestado por Abrines en los mismos términos (57-65). A falta de 40 segundos, Mirotic sentenció con una canasta bajo aro (68-76) y los de Jasikevicius se llevaron de Málaga la segunda victoria de la temporada y dejaron al Unicaja con la cabeza hundida y sin conocer el sabor de vencer en la temporada 2020/21 (70-79).

Ficha técnica:

(70) Unicaja (21+17+11+21): Bouteille (11), Brizuela (17), Mekel (9), Abromaitis (5), Gerun (8) -cinco inicial- Díaz (2), Waczynski (2), Thompson (5), Alonso (8), Sánchez (0), Guerrero (3) y Nzosa (0).

(79) Barça Basket (16+16+22+25): Abrines (21), Pustovyi (2), Bolmaro (2), Calathes (3), Mirotic (24) -cinco inicial- Hanga (5), Badio (0), Davies (8); HiggIns (0), Oriola (5), Smits (0) y Heurtel (9).

Árbitros: Rial, Bultó y Cortés. Sin eliminados

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 2 de la Liga Endesa disputado en el pabellón José María Martín Carpena a puerta cerrada.