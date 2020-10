(4-0) El Málaga se cae en Vallecas

Un mal partido. No hay excusa, fue el peor de la era de Pellicer, muy superado y sin profundidad. El Málaga de Vallecas no es el que veremos este año, pero esta goleada sirve para pensar y aprender. Los de Pellicer están en obras. Y es que sin mucho, el Rayo Vallecano, con tantos de Isi Palazón, de penalti, y Juande Rivas, en propia puerta, en la primera mitad; y de José Ángel Pozo y Antoñín en la segunda (que pidió perdón), goleó al Málaga en un duelo en el que no encontró oposición de su rival, al que dominó desde el principio y en el que destacó Dani Barrio, que salvó a su equipo de una goleada mayor. El Málaga enborronó una buena semana.

Con el macedonio Stole Dimitrievski en la portería, después de tres partidos como suplente por la titularidad del canterano Miguel Ángel Morro, el Rayo saltó al césped dispuesto a olvidar la contundente derrota frente a la Ponferradina de la pasada jornada. Lo consiguió porque con su enérgico arranque llegó a los veinte minutos con dos goles de ventaja. El primero al transformar Isi Palazón un penalti por manos de un defensor que tuvo que ser revisado por el VAR y el segundo con un tanto en propia puerta de Juande Rivas tras un mal despeje a centro de Álvaro García.

ENTREGA MALAGUISTA

Esa desventaja supuso un duro golpe para el Málaga, al que le costó remar porque sus dos delanteros, Caye Quintana y David Larrubia, estuvieron muy desasistidos y apenas entraron en juego durante la primera mitad. A los 57 minutos el Rayo sentenció el encuentro. Lo hizo con una asistencia desde la banda derecha de Isi que controló Pozo antes de fusilar a Dani Barrio para marcar el tercero.

SIN GOL

El Málaga intentó recortar distancias para maquillar el resultado y pudo hacerlo a falta de doce minutos para el final con una jugada iniciada por Jozabed que el propio jugador sevillano finalizó con un disparo cruzado que se marchó rozando el poste derecho. La goleada la redondeó el Rayo en el tiempo añadido el debutante Antoñín, que remató de cabeza a gol, totalmente solo, un centro desde la izquierda.

Con esta victoria el Rayo suma nueve puntos en cuatro jornadas y el Málaga se mantiene con seis en mitad de tabla. Ese resvalón se confía que no tenga consecuencias.

· Ficha técnica:

(4) Rayo Vallecano: Dimitrievski; Advíncula, Velázquez, Catena, Fran García; Valentín (Montiel, m.83), Comesaña, Álvaro (Sergio Moreno, m.87); Isi Palazón (Andrés Martín, m.83), Pozo (Trejo, m.69); y Yacine Qasmi (Antoñín, m.70).

(0) Málaga: Dani Barrio; Calero, Rivas, Escassi, Matos; Cristian Rodríguez, Benkhemassa (Chavarría, m.46), Enríquez (Jairo, m.59), Yanis Rahmani (Jozabed, m.77); Caye Quintana (Orlando Sá, m.69) y Larrubia (Luis Muñoz, m.46).

Goles: 1-0: M.17 Isi Palazón, de penalti; 2-0: M.20 Juande Rivas, en propia puerta; 3-0: M.57 Pozo; 4-0: M.90+2 Antoñín.

Árbitro: Arcediano Monescillo (Comité Castellano-manchego). Amonestó a Valentín (m.59), del Rayo; y a Benkhemasa (45), del Málaga.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 4 de la Liga SmartBank, disputado sin público en el estadio de Vallecas de Madrid. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Ignacio Bordons, exjugador del Rayo -entre 1968 y 1975- fallecido hace unos días a los 78 años.