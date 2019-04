(1-4) ... y resucitó el Málaga

Enorme golpe de autoridad. En tan pcoo tiempo cambió Víctor el Málaga que tenía una preocupante inercia. El Málaga fue otro y no solo goleó si no que jugó al fútbol y fue valiente. El Málaga CF visitaba el Estadio Santo Domingo para medirse a la AD Alcorcón en su primer encuentro en el estadio alfarero. El nuevo técnico blanquiazul, Víctor Sánchez del Amo, introdujo varias novedades en la alineación. Entraron en el once Lombán, Renato y Keidi, además de N’Diaye y Ricca, los dos últimos regresaban al equipo tras cumplir ciclo de tarjetas en el último encuentro liguero. La lluvia fue protagonista en el partido. Una lluvia que impidió ver una buena entrada en el estadio del conjunto madrileño.

El cuadro malaguista comenzó con más presencia en el área rival en los compases iniciales. Dos buenas internadas de Renato Santos por banda derecha estuvieron a punto de acabar en gol, pero no conectaron con Blanco Leschuk. A los 12 minutos llegó el primer tanto del partido, obra de Ontiveros. El extremo blanquiazul empaló un gran derechazo desde el pico del área grande, que entró lamiendo el palo izquierdo de la portería defendida por Dani Jiménez. 0-1. Tras el tanto, los pupilos de Víctor Sánchez del Amo siguieron sus acometidas. En el 18’, Cristóbal Parralo tuvo que sustituir a Dani Toribio por lesión. Elgezabal entró en su lugar. En una gran contra que comenzó Blanco Leschuk llegó el segundo gol del Málaga CF. Adrián remató ajustado a la base del palo una buena asistencia del delantero argentino. 0-2. El Málaga seguía atacando sin descanso. A cinco minutos para la conclusión de la primera mitad, Ontiveros estuvo a punto de hacer el tercero, pero su vaselina fue desviada por Dani Jiménez. Justo antes de termina el primer envite, la AD Alcorcón recortó distancias de penalti. Anotó Juan Muñoz. 1-2 al descanso.

Los segundos 45 minutos arrancaron sin cambios en ninguno de los dos equipos. Los locales apretaron tras la reanudación y dispusieron de un par de buenas ocasiones para empatar. En el minuto 53, tercer tanto del equipo dirigido por Víctor Sánchez del Amo. Contragolpe de manual con asistencia magistral de Blanco Leschuk a Renato Santos. El extremo portugués picó el balón ante la salida del portero alfarero. 1-3. Pero el nuevo técnico quería más. Renato dejó su sitió a Iván Alejo en el 70' de partido. Un minuto más tarde, trallazo de Ontiveros de falta para poner el cuarto y sentenciar el partido. 1-4. Keidi dejó si sitio en el campo a Lacen a un cuarto de hora para la conclusión del encuentro. Los locales lo intentaron en el tremo fina, pero no puedieron recortar distancias en el marcador. Víctor Sánchez del Amo se estrenó con victoria al frente del conjunto malaguista. Ahora le toca a La Rosaleda. Lo siguiente es recibir al Mallorca.