(1-1) El Málaga se abona al sufrimiento y se deja dos puntos en casa

Sufrimiento hasta el final. Nadie dijo que esto sería un camino de rosas. Dos empates y una derrota, le cuesta al Málaga, tanto como la falta de aliento de su gente, que ahora no lo tiene, lo que le hace ser mucho menos que antes. Toca remontar, no queda otra. Y es que Málaga y el Extremadura empataron a un gol, con tantos de Armando Sadiku y Gio Zarfino, en un partido de escasas ocasiones, en el que ambos mostraron el porqué de estar peleando por no descender y sus graves problemas ofensivos. Los primeros minutos, de tanteo por parte de ambos equipos, dejó dos ocasiones claras para el centrocampista del Málaga, Hicham, que lanzó fuera delante del guardameta Casto.

Fueron dos avisos por la banda derecha del ataque del Málaga, que con la rapidez del marroquí, precipitado en ambas acciones, encontraba un filón e incertidumbre en la zaga del equipo extremeño. El Extremadura después de sufrir en esas acciones empezó a dominar el partido, con mucha posesión, ante un Málaga impreciso y que creaba peligro de forma esporádica a balón parado.

DOCE GOLES DE SADIKU

Y cuando menos lo merecía en un partido trabado, una jugada por la izquierda del centrocampista Tete Morente y su pase lo aprovechó el delantero albanés Armando Sadiku en el área pequeña para adelantarse a la defensa y batir a Casto. El conjunto extremeño siguió al mismo ritmo, dominaba, tocaba, pero no llegaba con claridad al área malaguista; hasta el minuto 42, en el que obtuvo el empate, pero el disparo del centrocampista Nono, lo envió el guardameta marroquí Munir a córner.

EXTREMADURA, MEJOR

Los extremeños seguían insistiendo con su dominio, merodeando el área rival, pero no acertaban y la falta de pegada les consumía con el Málaga, ordenado y defendiendo el botín de la primera parte. Ambos entrenadores, Sergio Pellicer y Manuel Mosquera, empezaron a refrescar a sus equipos con los cambios intentando ofrecer un mejor espectáculo y buscando la sentencia o el empate.

La igualada llegó tras una falta lanzada por el lateral Álex Díez, que remató de cabeza el centrocampista Gio Zarfino ante la falta de contundencia de la defensa malaguista. El Málaga entró en bucle, a merced del Exremadura, más centrado y con ansias de gol y de victoria. Las fuerzas iban disminuyendo, el partido estaba roto, sin sistemas y cualquiera podía marcar, aunque estaba más cerca el gol del Extremadura, con otro cabezazo de Gio Zarfino, que despejó Munir. El empate final deja al Málaga a dos puntos del descenso y al Extremadura a cinco puntos de la salvación.

- Ficha técnica:

(1) Málaga CF: Munir; Ismael Casas, Lombán, Diego González, Juankar; Tete Morente, Luis Muñoz (Boulahroud, m. 59), Adrián, Hicham (Renato Santos, m. 59); Juanpi (Luis Hernández, m. 86) y Sadiku (Buenacasa, m. 73).

(1) Extremadura UD: Casto; Álex Díez, Pardo, Borja Granero, Bastos; Cristian (Kike Márquez, m. 61), Lomotey (David Rocha, m. 68), Zarfino, Nono; Olabe (Óscar Pinchi, m. 46) y Álex Alegría.

Goles: 1-0, M. 29: Sadiku. 1-1, M. 64: Gio Zarfino.

Árbitro: Díaz de Mera (Comité Castellano-Manchego). Amonestó a los locales Hicham (m. 22) y Diego González (m. 82), y al visitante Kike Márquez (m. 74).

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima cuarta jornada de la Liga SmartBank disputado,, sin público en el estadio de La Rosaleda de Málaga.