(1-0) El Málaga sigue jugando con meterse en el barro

Derrota en Fuenlabrada del Málaga, que no le cambia nada. Sigue con siete puntos por encima del descenso, pero vaya partido se le ha ido, lo tuvo para puntuar. Fue de más a menos. Clara falta de gol malaguista. Nada arriba. Lo que pudo ser la ocasión de Brandon. Esto es así. Fútbol. En lo que fue meramente el partido, el Fuenlabrada salió más aguerrido e intenso en los primeros compases. Presionaba la salida de balón rival y apretaba tras pérdida a un Málaga que parecía no tener prisa. Bouldini tuvo la primera del encuentro con un testarazo a bocajarro tras un saque de esquina. Solo los reflejos de Dani Barrio evitaron el primero de los locales.

Natxo y el error de Brandon: “Sí, esa es la diferencia y esa es nuestra frustración. Tenemos que generar mucho y con menos ocasiones el rival te penaliza mucho. De dos nos metieron una y nos cuesta mucho en los últimos metros. Tampoco tenemos fortuna” — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) March 19, 2022

El Málaga reaccionó y metió una marcha más. Encontró su sitio en el campo y se fue haciendo dueño del partido progresivamente. El conjunto de Natxo González incidía con facilidad por banda derecha. La sociedad Victor-Jairo daba sus frutos y generaba incertidumbre en una defensa fuenlabreña que tapa con dificultades la hemorragia de centros laterales y saques de esquina.

EL PALO

Sin embargo, la más peligrosa del primer periodo llegó por la izquierda y por mediación de Kevin. Jozabed filtró un gran pase en la trinchera enemiga y el '37' malagueño estrelló un potente disparo raso en la portería de Belman. Febas presentó también sus credenciales con un tiro escorado desde la derecha que solventó el portero local con una contundente mano abajo. Ambos brillaban por tramos pero el Málaga transmitía más sensación de peligro.



Tras un primer periodo trabado los dos equipos salieron más cautelosos y especulativos. Posesiones largas, sobre todo por parte del Málaga, que aguardaba el momento verticalizar el juego a través de Jairo por el flancho derecho. Gozzi, con amarilla, era un filón para el ataque visitante.

1-0 Derrota del Málaga en el Fernando Torres ante el Fuenlabrada. Sigue la misma distancia de siete puntos por encima del descenso.



Escucha a los protagonistas en rueda de prensa ????



?? 97.1FM•882AM

?? https://t.co/lNtN8SHi7i

??Audio de Whatsapp 650564504 pic.twitter.com/1EE7somWn3 — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) March 19, 2022

José Ramón Sandoval sacó a Konaté y 'El Fuenla' se vino arriba. Una genialidad de Ontiveros sirvió el primero en bandeja a Bouldini, que no perdonó ante Dani Barrio. El jarro de agua fría que supuso el gol local desencadenó en un baile de nombres en el banquillo de Natxo González. Sacó Kevin, Brandon y Jairo -el más peligroso en el primer tiempo- y apostó por echar más madera con Paulino, Vadillo y Chavarria.



El Málaga dejó de llegar con claridad. El ímpetu local sofocó la efervescencia visitante. No encontraban respuestas ante un Fuenlabrada que no se dejó llevar por los nervios pese a su delicada situación en la clasificación. Al grito de 'si se puede' en el estadio Fernando Torres. 400 malaguistas que se dejaron la garganta y el alma por un Málaga que se empeña en complicarse. Sigue siete puntos por encima del descenso, pero no debe fiarse.

Ficha técnica:

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

(1) Fuenlabrada: Belman; Pol Valentín, R. Pulido, Dieguez, Gozzi Iweru (Iribas m.76).P. León, Bravo (Konaté m.63), Mikel, Ontiveros (Tachi m.83); Bouldini (Zozulia m.83) y Cristóbal.



(0) Málaga: Dani Barrio; Victor G., Andrés, Escassi, Lombán, Cufré; Jairo (Paulino m.68), A. Febas (Gassama m.80), Jozabed, Kevin (Vadillo m.68); Brandon (Chavarria m.68)

Goles: 1-0, m.68: Bouldini

Árbitro: González Esteban (Comité Vasco). Amonestó con tarjeta amarilla a Gozzi Iweru en los locales y a Brandon, Escassi y Gómez en los visitantes.



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 32 de la Liga Smartbank disputado en el estadio Fernando Torres.