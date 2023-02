Creación de marcas registradas y páginas Web

En una sociedad como la actual, en la que el uso del móvil, ordenador, tablets y resto de dispositivos electrónicos forma parte de nuestro día a día, los empresarios han visto la oportunidad, o se han visto en la necesidad, de llevar sus negocios a Internet. Esto les abre un nuevo abanico de opciones, de mercado, de negocios… pero también debemos tener que prestar atención a cómo creamos nuestras páginas web y a qué hacemos con ellas, pues la imagen, reputación y la marca de nuestra empresa están en Internet expuestas y no son pocos los problemas que pueden surgirnos…

Vamos a resolver todas la dudas con Jesús Caro Reviriego, abogado del departamento Mercantil y experto en nuevas tecnologías de Hispacolex.









REGISTRAR UNA MARCA

En este sentido, creo que el primer paso fundamental es el de registrar debidamente nuestra Marca. Este registro es el que, posteriormente, nos va a permitir un derecho exclusivo sobre la misma y defender estos derechos ante cualquier posible vulneración de un tercero.

El registro se debe hacer ante la OEPM (si es marca nacional) o la EUIPO (si es marca comunitaria). Por mencionar algunos aspectos de los más relevantes en cuanto al registro de la marca:

La duración del registro de una marca es de 10 años, renovables por periodos sucesivos de 10 años.

Se deben pagar unas tasas (varían según sea una marca nacional o comunitaria), la tasa ante la OEPM es de unos 125,36 euros.

Siempre recomendamos que el registro (en la medida de lo posible) se ponga en manos de abogados especializados. En primer lugar, porque el estudio que puede realizar sobre posibles prohibiciones absolutas y relativas es mucho más exhaustiva (por el mero hecho de conocer la ley y las prohibiciones que esta establece) y, en segundo lugar, porque a lo largo del procedimiento de registro se pueden dar posibles oposiciones de terceros y, en ese caso, contar con un abogado especialista en la materia es la mejor opción…

REGISTRAR NUESTRA WEB

Si buscamos una definición de dominio, sería algo así como el conjunto de caracteres que identifican un sitio de internet accesible al usuario.

DOMINIOS DE PRIMER NIVEL

Que a su vez se clasifican en dos grandes grupos: Genéricos (gTLD) y Territoriales (ccTLD).

Genéricos: .com; .net; .org.; .biz; .coop; .info; .edu (entidades educativas), .gov o .gob (para gobiernos)…

Territoriales (son los correspondientes a códigos de países) por ejemplo: . es para España, .pt para Portugal, .fr para Francia, .it para Italia,.tv la Isla de Tuvalu, .us para EE.UU. etc.

La administración de esos dominios territoriales se lleva a cabo por las autoridades de registro designadas en cada país.

DOMINIOS DE SEGUNDO NIVEL

Se trata del nombre de nuestro dominio que está antes del .com (o de cualquier dominio de primer nivel) que cualquier usuario puede registrar si está libre. Por ejemplo: el dominio de segundo nivel es www. COPE. es o www. HISPACOLEX. com. Ese “COPE” y ese “HISPACOLEX” es el dominio de segundo nivel

DOMINIOS DE TERCER NIVEL

Son los llamados subdominios, que no son otra cosa que extensiones de un dominio. Como ejemplo podríamos poner «fotos.talleresmanolo.com» (en el caso de que tuviera una galería de fotos).

Para registrar un dominio, generalmente se recurre a alguna página de cualquier empresa de hosting y venta de nombres de dominio, se paga un pequeño importe y se reserva el dominio durante el periodo de tiempo que interese.

Es posible que una empresa con su marca registrada quiera ampliar su negocio y abrir una página web y descubra que su dominio lo tiene reservado.

Por eso, el registro de dominios crea cierta inseguridad jurídica. Puede que tenga una marca registrada y no pueda tener el dominio de mi marca o puede que tenga un dominio registrado y me la reclame el propietario de una marca registrada.

CONFLICTOS ENTRE DOMINIO DE INTERNET Y MARCA

Todo el mundo quiere que algo cada vez más visible como es el dominio de la web de la empresa se identifique con la marca de su negocio o con el nombre comercial del mismo.

Una práctica bastante habitual ha sido y sigue siendo el registro malintencionado (de mala fe) de un dominio que contiene los caracteres de una marca que es propiedad de una empresa (por ejemplo, Talleres Fulanito, S.L.), para que cuando ésta vaya a registrar su dominio (talleresfulanito.es o talleresfulanito.com) se dé cuenta de que el dominio está ya registrado a nombre de otra persona y se vea obligado a comprar ese dominio a ese tercero, pagando mucho más dinero del que le cobraría un agente registrador, para recuperar el dominio que se corresponde con su marca. Es lo que se ha venido a denominar el Cybersquatting o Ciberocupación y sus variantes.

OTROS PROBLEMAS

Una vez que tenemos bien atado y solucionado el problema con el dominio, podemos encontrarnos con un conflicto con los contenidos/imágenes que subimos a la web. Conflictos con los derechos de autor de esas imágenes

Este es un problema más habitual de lo que parece, es muy común que a la hora de dar contenido a nuestra web, tomemos imágenes de Internet sin preocuparnos de su origen (de dónde la hemos obtenido) ni de los derechos de autor sobre la misma).

Esto supone que, no en pocas ocasiones, el titular de los derechos de autor (o de los derechos de explotación) de la obra se ponga en contacto con nosotros por el uso sin licencia de sus imágenes y nos requiera para que la retiremos y, normalmente, también solicite una indemnización por el tiempo que se ha estado usando esta imagen sin derecho para hacerlo.

Como digo, esta situación es bastante común, y lo primero que tendríamos que ver es la forma de evitarlo, es decir, asegurarnos que las imágenes que tomamos para incluirlas en nuestra web las estamos incluyendo de forma lícita y con la debida autorización. Para ello debemos, no acudir a Google y buscar “fotos gatitos” para elegir una imagen y llevarla a nuestra web, sino acudir a bancos de imágenes, que hay muchísimos (Shutterstock, Adobe Stock, Pexels, Pixabay…), nos registramos como usuarios y podemos obtener y descargar las imágenes con las debidas garantías y autorizaciones. Con esta actuación, nos garantizamos evitar posibles complicaciones.

Para el caso que ya hayamos tomado la imagen y el titular de la misma nos reclame por el uso ilegítimo que hemos hecho de la misma, en el caso de ser cierto que hemos tomado las imágenes sin asegurarnos de cumplir con las licencias y respetando los derechos de autor sobre la misma, lo más conveniente es retirar de forma inmediata la imagen de nuestra web y, en su caso, contactar con abogados especializados en la materia para que puedan valorar y dar un mejor asesoramiento ajustado al caso concreto (hay que tener en cuenta muchos factores dependiendo del caso: asegurarnos que quién nos reclama es el titular de los derechos de explotación, el tiempo que se ha estado usando la imagen, las cantidades que pueden reclamarse y las que pueden llegar a corresponder…), la casuística aquí es amplia, por eso recomendamos que si se da el caso, lo mejor es contactar con un abogado especializado en la materia.

TEXTOS LEGALES

Este punto, cobra especial importancia para el buen devenir de la página web en el tráfico en internet. Estos textos legales (TyC, Políticas de Privacidad, Avisos legales)son nuestra protección de cara a terceros.

En los TyC, vamos a exponer todas las advertencias, las actividades que desempeñamos, contenido y condiciones del servicio que prestamos, todo lo relativo a precios, impuestos, forma de pago, formas de devolución, derecho de desistimiento, derechos de los usuarios y derechos del propio empresario como prestador de servicios/intermediario, confidencialidad (si fuera necesario), posibles responsabilidades…

En cuanto a la Política de Privacidad de Datos Personales, se incluyen responsable de tratamiento, procedencia de los datos y categorías, finalidad del tratamiento…

Vemos que son muchos los aspectos que se deben incluir en tanto en los TyC como en las Políticas de Privacidad, no es menos cierto que normalmente los usuarios no suelen acceder a leer este contenido pero unos buenos textos legales dotan a nuestra empresa de un buen paraguas.

Cookies igual, evitar “cookies Wall” que es aquellas páginas que al acceder lo primero que salta es el pop-up del aviso de las cookies y hasta que no aceptas no te dejan navegar.

Para este punto, es importante contactar con abogados especializados en la materia, para que bien revisen o bien redacten directamente estos textos legales y el empresario pueda estar tranquilo que su web está en Internet con las espaldas bien cubiertas.

CONCLUSIÓN

Después de toda esta información, por resumir las ideas más importantes a tener en cuenta a la hora de abrir nuestra página web para el negocio, actividad, blog, e-commerce o startup que tenéis en la cabeza:

Recomiendo de forma firme que registréis vuestra marca si pensáis que va a tener cierto recorrido aunque, claro, eso al principio es difícil de saber. Conviene meditarlo, nunca se sabe. (Registro de la marca ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, si queréis protección nacional de vuestra marca o ante la EUIPO.

Debéis registrar vuestro dominio comprobando que no está asociado a ninguna marca que nos pueda reclamar el dominio con posterioridad alegando mala fe por nuestra parte (en las webs de las oficinas de marcas podéis comprobarlo).

Asegurarnos que la empresa a la que le compramos el dominio está acreditado ante la ICANN.

Todo el contenido (imágenes, artículos…) que vayamos a subir a nuestra web, debemos estar seguros de la fuente de las que las estamos obteniendo.

Una buena elaboración de los textos legales de la web nos pueden dar solución a muchos problemas…

Y en caso de problemas por reclamaciones de dominio, o derechos de propiedad intelectual, uso fraudulento de nuestra marca en RRSS, lo más aconsejable es acudir a un abogado especializado en la materia para que pueda ayudarnos y asesorarnos en los pasos a seguir…