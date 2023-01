Viajes Espaciales Beirut se presenta en directo en Sala La Mecánica

Viajes Espaciales Beirut es el nuevo proyecto musical de Sebas Bautista, Miguel Ortega, Antonio Canales y David Medina, músicos con amplia experiencia que han decidido dar una vuelta de tuerca al concepto de banda en directo. El próximo sábado 21 de enero pondrán de largo sus temas en la Sala La Mecánica, donde se estrenarán ante el público jienense por vez primera, tras haber ofrecido varios conciertos por la geografía andaluza en los últimos meses para calentar los motores de su peculiar nave. La cita es a las 21:30 horas y las entradas anticipadas ya están disponibles en https://entradium.com/es/events/viajes-espaciales-beirut .

Una experiencia musical que rompe con los convencionalismos





El leitmotiv de Viajes Espaciales Beirut no es otro que la fusión sin tapujos en un afán por romper los moldes establecidos de lo que una canción o un concierto debe ser. De hecho, la banda nace con la vocación de cambiar las reglas establecidas para saltar al vacío sideral, fuera de su zona de confort, donde surgen mixturas con sabor a funk, afrobeat, rock, blues, ambient, psicodelia, punk o metal. Sus conciertos se orientan más hacia un formato por explorar, el de las sesiones improvisadas, donde el típico repertorio de canciones al uso no tiene cabida. Eso hace de cada experiencia en directo un auténtico viaje musical, siempre diferente y a la par, excitante para el público, que no sabe al 100% qué va a ver hasta el mismo momento de encontrarse frente a los cuatro músicos.









‘El sueño de Ahmed’ da título al primero de los temas disponibles en la red de redes, a modo de carta de presentación. Disponible en YouTube, da cuenta de lo que supone un directo de la nueva banda: una experiencia sensorial en la que la música capitanea la nave con la que despegar alto y lejos, hacia un mundo lisérgico en el que al sonido básico de una banda de rock (guitarra-bajo-batería) se suman otros menos comunes como los bongos, el theremín o los sintetizadores, además de grandes dosis de improvisación, lo que hace de cada cita con Viajes Espaciales Beirut en directo una nueva y completa experiencia.