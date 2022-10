UPA Jaén pide agua para intentar salvar la poca cosecha olivarera

UPA Jaén está muy preocupada por el futuro más próximo del olivar. Tanto es así que, una vez realizado el desembalse extraordinario de 20 hectómetros cúbicos aprobado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, vuelve a solicitar un nuevo riego. La petición de 10 nuevos hectómetros cúbicos en los dos próximos fines de semana viene motivada por la alarmante situación de los campos y por el hecho de que muchas comunidades de regantes de gran parte de la provincia se quedaron sin regar con el agua desembalsada en los pasados fines de semana.





El vicesecretario general de Organización y Finanzas de UPA Jaén, Elio Sánchez, explica de esta manera el porqué pedimos un desembalse más a la Confederación. "Somos conscientes del estado en el que se encuentran los pantanos y de que atravesamos una crítica situación por la sequía. Pero, debido a que los desembalses de los últimos fines de semana no se han notado en amplias zonas de la provincia (nosotros pudimos comprobar in situ el desembalse desde el pantano del Guadalén el pasado sábado, a pesar de que había dudas de que se hubieran producido), desde UPA solicitamos dos desembalses extraordinarios de, al menos, 5 hectómetros cúbicos cada uno para disfrutarlos en aquellas zonas que no han podido regarse en esos anteriores fines de semana". De ahí que pida a las comunidades de regantes que se vieron afectadas por la falta de agua en el anterior desembalse extraordinario que se adhieran a nuestra petición, para lo que se pueden poner en contacto con la Organización por cualquier vía para facilitarles el documento de adhesión.

Además de la petición de más agua para el olivar, UPA Jaén solicita al organismo de Cuenca que controle a las comunidades de regantes que sí pudieron regar los pasados fines de semana para atender las nuevas demandas de riego. "Vemos con preocupación que muchos municipios de la provincia se han quedado sin ver una gota de agua de los 20 hectómetros cúbicos desembalsados con carácter extraordinario. Y es más preocupante, si cabe, con la crítica situación que vemos en el campo, porque los olivos están mal, con escaso fruto y el que tiene aceitunas en el árbol están demasiado arrugadas por falta de agua. Por eso esperamos que la Confederación sea sensible con esta petición y la conceda", concluye Elio Sánchez.