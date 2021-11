UPA Jaén y la Diputación llevan las bondades saludables del AOVE a Huelva y Valladolid

UPA Jaén celebra, por decimoctavo año consecutivo, la campaña “Aceite de oliva virgen extra de Jaén: Motor e impulso de sostenibilidad y salud”, que desarrollamos en colaboración con la Diputación Provincial de Jaén. Este año llegaremos a 1.000 alumnos de colegios de Jaén, Valladolid y Huelva. En concreto, la campaña arrancará el próximo jueves, 2 de diciembre, con el primer desayuno en el Colegio María Teresa Íñigo de Toro de Valladolid, y con los dos foros en las escuelas de hostelería Diego de Praves, de la capital vallisoletana; así como, el día 3, en el centro Jorge Santallana de Ávila, y correrá a cargo de nuestro secretario general, Cristóbal Cano, y del diputado de Agricultura, Pedro Bruno. En Valladolid también está confirmada la participación del alcalde, Óscar Puente. El material se les entregará a los 285 alumnos de Primaria que tiene el centro, pero el desayuno lo disfrutarán los estudiantes de una única clase para garantizar las medidas de seguridad frente a la Covid-19. Después, llevaremos el virgen extra a otros centros educativos de Jaén, Baeza y Huelva.

El objetivo del desayuno en los centros educativos es que los niños conozcan la importancia del consumo del aceite de oliva virgen extra, parte fundamental e imprescindible de la dieta mediterránea, con la intención de potenciar sus buenos y saludables hábitos alimenticios. De ahí que UPA Jaén y la Diputación Provincial de Jaén refuerzan su apuesta por la promoción como una línea más necesaria que nunca. Y esta campaña está destinada a la educación en consumo saludable de nuestra sociedad, acercando el virgen extra a los niños en los colegios, y por medio de éstos a sus padres y familias en los hogares, con el objetivo de potenciar su consumo. En cuanto a los dos foros previstos este año, ambos se celebrarán en dos escuelas de hostelería, donde además de conocer un poco más en profundidad cómo se elabora y cómo se diferencia un aceite de oliva virgen extra, los futuros responsables de las cocinas y los fogones tendrán la oportunidad de realizar una cata de diferentes aceites.

Este año, con motivo de la pandemia por la Covid-19 que estamos sufriendo en todo el mundo, las actividades volverán a tener garantizados todos los protocolos de seguridad. De esta manera, los desayunos en los colegios se harán con una única aula, mientras que los foros también tendrán limitado el número de participantes y el espacio donde se realizarán tendrá las medidas suficientes para garantizar la distancia de seguridad de 2 metros entre alumnos. Pero la idea es la misma de otros años. Así, los 1.000 niños recibirán una mochila con un lote de desayuno en la que se encontrarán monodosis de aceite de oliva virgen extra de Jaén, monodosis de cacao y pan, así como guías didácticas sobre el aceite y cuadernos de recetas elaboradas con éste, además de los indispensables gorros de cocinero para que ellos mismos se conviertan en cocineros por un rato y elaboren, con el aceite y el cacao, una crema para untar en el pan durante el desayuno.

UPA Jaén vuelve a desarrollar una iniciativa enfocada a la concienciación de una dieta sana y equilibrada no sólo en los colegios, sino, fundamentalmente, en los hogares. Un año en el que volvemos a adaptarnos a las circunstancias, pero en el que hemos encontrado la gran aceptación de los colegios y de las escuelas, a los que agradecemos enormemente su implicación para poder desarrollar las actividades con todas las garantías de distanciamiento social y de seguridad sanitaria. A pesar de la pandemia, desde la Organización no hemos querido dejar de desarrollar esta campaña en un momento importante para seguir la senda de aumento del consumo interno en los hogares españoles. Y es que, para UPA Jaén, dedicarle un poco de tiempo a un buen desayuno, en el que el aceite de oliva virgen extra sea la parte fundamental de los ingredientes, es una magnífica manera no sólo de comenzar bien el día, sino, sobre todo, de beneficiarse de uno de los alimentos más sanos que se puedan consumir hoy en día y contribuir al desarrollo socioeconómico de la provincia de Jaén.