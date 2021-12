El test que pondrá a prueba tu vista: ¿eres capaz de ver el número oculto?

Los retos visuales son ya un clásico de los contenidos que circulan por la internet y las redes sociales. Algunos de ellos se vuelven virales y se reproducen en miles y miles de los dispositivos de los usuarios que no para de compartirlo en grupos y chats de amigos. Uno de los últimos en correr como la pólvora es este efecto visual que aseguran que sirve como una especie de auto diagnóstico de la calidad de la vista









Así que ponte manos a la obra. Mejor dicho: ojos a la pantalla y fíjate en la imagen. No hay que tener prisa porque el número irá tomando forma poco a poco. Debes dejar que los ojos se vayan acostumbrando a este efecto visual y que vayan desenmarañando el número secreto. Se trata de un número (o números) de varias cifras. 3246, 3240, 1246 y 1240 ¿Has visto alguno de estos?

Dicen que si no ves ninguno es que, has ido demasiado rápido, o tienes problema de vista. Si se ve el 3246 podrían ser señales de padecer miopía o astigmatismo. Si la cifra que viste es 3240 es señal sólo de padecer astigmatismo pero si es 1246 es señal de miopía. Lo mejor es ver 1240, sería señal de que tienes una vista, si no de lince o de águila, al menos de muy buen calidad. Pero en cualquier caso no te tomes demasiado en serio este reto y consultar a tú médico si sospechas que no ves bien y no te tomes como un juego la salud de tus ojos









La miopía, hipermetropía y el astigmatismo son defectos de refracción o problemas de corrección óptica. según nos cuentan desde https://www.estrabologia.org/

Primero empezaremos describiendo un ojo sin problema de refracción o emétrope. En los ojos emétropes los rayos de luz procedentes de los objetos que miramos enfocan justo en la retina. Por lo tanto los ojos emétropes no precisarán de gafas o lentillas para ver bien. El poder óptico del ojo se mide en Dioptrías. Un ojo emétrope tendrá graduación en gafa de cero dioptrías.

Por otra parte, antes de hablar de los problemas refractivos, debemos tener en cuenta que el ojo es capaz de enfocar objetos tanto de cerca como de lejos. A esta capacidad se le denomina acomodación y viene determinada por la capacidad del cristalino de aumentar su poder dióptrico. De esta manera, al enfocar un objeto de cerca el cristalino aumentará su poder dióptrico para enfocarlo sobre la retina, y al volver a mirar de lejos deberá relajar la acomodación.

El poder dióptrico del ojo viene determinado por tres entidades: la córnea, el cristalino y la longitud axial. Córnea y cristalino son los encargados de hacer que la imagen de un objeto se enfoque sobre la retina, cuando la luz los atraviesa desvían los rayos de luz haciendo que convergan. La longitud axial es la longitud anteroposterior del ojo, desde la cornea hasta la retina, que en el miope será más larga y en el hipermétrope más corta. Según lo largo que sea el ojo se necesitará más o menos convergencia de los rayos para que enfoquen justo en la retina.