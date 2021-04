Se recorta a la mitad la dotación de riego en la cuenca del Guadalquivir

Sin agua no se pueden garantizar las producciones. Así de rotundos se muestran UPA Andalucía y la Asociación de Regantes de Andalucía (ASARE) que lamentan el recorte de hasta el 50% en las dotaciones aprobado hoy por la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Una reunión en la que se ha constatado la falta de agua en los embalses, lo que ha llevado al organismo de Cuenca a tomar una decisión que afectará negativamente a todos los cultivos, especialmente aquellos que necesitan del riego para asegurar unas buenas cosechas, caso del arroz, el algodón y del olivar, principalmente.

A juicio del vicesecretario general de Desarrollo Rural y Agua de UPA Andalucía y vicepresidente de ASARE, Roque García, la situación que atraviesa hoy el día el campo andaluz cuando no se producen periodos de precipitaciones importantes, es fruto de la falta de previsión y del desuso en el que se encuentran algunas infraestructuras hidráulicas. “Lamentamos el recorte de dotaciones para la campaña de riego. Es una mala noticia para todos los cultivos, que confiamos pueda revertirse si en los próximos meses lloviera de forma suficiente para recuperar los pantanos, algo que no parece muy factible si nos atenemos a las previsiones. Pero también es verdad que nos encontramos así porque existen infraestructuras construidas que no se están utilizando adecuadamente. Por eso reclamamos inversiones, a través de los fondos comunitarios de reconstrucción, para la Breña II, la Presa de Siles, la Balsa del Cadimo, el recrecido de El Agrio y el embalse de la Cerrada de La Puerta, proyectado, pero sin inversión para construirlo”, explica Roque García.

UPA Andalucía y ASARE entienden que con estas infraestructuras puestas en funcionamiento y con la inversión que se pueda llevar a cabo en la construcción de otras nuevas, sería suficiente para que la Cuenca del Guadalquivir tuviera recursos suficientes para garantizar una campaña de riego normal. “Estamos en un momento delicado para muchos cultivos, que están empezando a florecer, a sembrar o se encuentran en pleno crecimiento. Y es fundamental el agua para tener unas cosechas normales. De ahí que se hace necesario poner en uso las infraestructuras que tenemos disponibles”, añade Roque García.

Entre algunos ejemplos flagrantes de la "dejadez administrativa", UPA Andalucía vuelve a reclamar al Organismo de Cuenca, un año más, que otorgue riegos en la Sierra de Segura de Jaén a aquellas comunidades de regantes que tengan capacidad para aprovechar el agua de la Presa de Siles. "No es de recibo que, habiendo posibilidad e instalaciones para comenzar a regar los olivares de la comarca de Segura, los agricultores sigan viendo cómo se marcha el agua río abajo. Entendemos que la Confederación, de una vez por todas, tiene que ser capaz de corregir esta situación tan anómala", concreta el vicesecretario general de UPA Andalucía.