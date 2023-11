¿En qué consiste la adicción a las pantallas?

Según el Colegio de Sicólogos de Madrid se trata de una de las adicciones más presentes en nuestra sociedad de hoy en día. Al estar ligada a un hábito de conducta, se define como una adicción comportamental, consistente en el uso y abuso masivo de tecnologías como pueden ser el ordenador, el móvil, la televisión, juegos digitales, etc.

El mayor problema que supone para la persona es que la gran satisfacción que le genera dicha actividad hace que se pierda el control sobre ella y sea imposible abandonarla. En este sentido, se convierte en algo que puede llegar a dominar tanto la vida profesional, familiar y las relaciones sociales de la persona que la padece.









Esta patología se relacionaría también con la «nomofobia«, término que hace referencia al miedo irracional a no estar con el teléfono móvil y no poder hacer uso de él. Es la angustia qué experimentan algunas personas cuando, por ejemplo, se dejan el móvil en casa, cuando se quedan sin batería o sin datos, les han robado el móvil, etc.

En la misma línea, puede generar síntomas como: ansiedad, nerviosismo, pensamientos obsesivos, dolores de cabeza, taquicardia, dolor de estómago, culpa, inquietud etc.

¿Cómo puede evitarse?

La adicción a las pantallas, también conocida como adicción a la tecnología o adicción a los dispositivos, es un problema cada vez más común en la sociedad actual. Puede afectar a personas de todas las edades y tener un impacto negativo en la salud física y mental. Aquí tienes algunos consejos para luchar contra la adicción a las pantallas:

Reconoce el problema: Lo primero es admitir que tienes un problema con la adicción a las pantallas. Aceptar que necesitas hacer un cambio es el primer paso para abordar el problema. Establece límites: Define límites claros sobre cuánto tiempo pasas frente a las pantallas cada día. Esto incluye teléfonos, tabletas, computadoras y televisores. Establece un horario y cúmplelo. Prioriza el tiempo en la vida real: Dedica tiempo de calidad a las interacciones en persona, actividades al aire libre, ejercicio, hobbies y otras actividades que no involucren pantallas. Estas experiencias son fundamentales para tu bienestar.





Apaga las notificaciones: Las notificaciones constantes de aplicaciones y redes sociales pueden ser adictivas. Desactiva las notificaciones o configura momentos específicos del día para revisarlas. Crea espacios libres de dispositivos: Establece áreas en tu hogar donde los dispositivos electrónicos no estén permitidos, como la mesa de comedor o el dormitorio. Limita el uso antes de acostarte: Evita las pantallas al menos una hora antes de irte a la cama, ya que la luz azul de las pantallas puede afectar la calidad de tu sueño. Establece metas y objetivos: Define metas para ti mismo fuera de la pantalla, como aprender una nueva habilidad, hacer ejercicio o leer libros. Estos objetivos te ayudarán a enfocar tu energía en actividades más productivas. Busca apoyo social: Habla con amigos y familiares sobre tu lucha contra la adicción a las pantallas. Puede ser útil tener un sistema de apoyo que te anime y te responsabilice. Descarga aplicaciones de control: Utiliza aplicaciones o configuraciones de control parental para limitar el tiempo que pasas en ciertas aplicaciones o sitios web. Considera la ayuda profesional: Si la adicción a las pantallas está afectando gravemente tu vida y no puedes controlarla por ti mismo, busca la ayuda de un terapeuta o consejero especializado en adicciones.





