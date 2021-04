Se podrá subir al Cerro del Cabezo, pero con limitación de aforo en el Santuario de la Virgen de la Cabeza

A pesar de que la Romería de la Virgen de la Cabeza, en Andújar (Jaén), está cancelada por las medidas restrictivas de la pandemia, la Subdelegación del Gobierno en Jaén ha confirmado que para el fin de semana del último domingo de abril, fecha en la que tradicionalmente se desarrolla esta manifestación religiosa, habrá controles y limitación de aforo de vehículos para acceder al Santuario.

El alcalde de Andújar, Francisco Huertas, ha incidido en que la legislación vigente, que dimana del actual estado de alarma, impide que se pueda celebrar la Romería. De este modo, la estrategia que se ha determinado tras mantener contactos con todos los colectivos implicados responde a establecer aforos en el Santuario para poder garantizar la distancia interpersonal y la celebración de únicamente de dos misas, una el sábado a las 11,00 y otra el domingo, a las 12,00, para las que se requerirá una acreditación. La Basílica permanecerá cerrada, a excepción del domingo, que abrirá después de la misa institucional y solo hasta las 16,00 horas".

Además, los propietarios de viviendas en el entorno del Santuario deberán recoger una acreditación para poder pasar los controles y se les recuerda que no podrán reunirse más de seis personas de dos unidades no convivientes. La Cofradía Matriz no abrirá la Casa de Cofradía de Cofradías ni tampoco organizará eventos ni llevará a cabo actividades. Tampoco se podrá subir al cerro en carretas. La Subdelegación del Gobierno en Jaén ha confirmado que no se desarrollará un dispositivo especial como el que se establece habitualmente para la Romería de la Virgen de la Cabeza, pero sí se reforzará el servicio ordinario de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Madueño, ha presidido junto con el alcalde de Andújar, Francisco Huertas, la segunda junta local de Seguridad Ciudadana de la ciudad que se ha celebrado con el objetivo de establecer medidas específicas tras la cancelación de la Romería como consecuencia de las restricciones sanitarias derivadas de la crisis del covid-19.

"Se trata de fijar un dispositivo conjunto de coordinación que vele por la seguridad de las personas y que garantice el cumplimiento de las normas sanitarias que están en vigor y que persiguen frenar los contagios", ha asegurado Madueño, quien ha estado acompañada del teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén, Francisco José Lozano, y del comisario jefe accidental del Cuerpo Nacional de Policía, Adriano Rubio. La subdelegada ha vuelto a hacer hincapié en que "la responsabilidad ciudadana es, junto con la vacunación, la mejor herramienta de la que disponemos en la actualidad para hacer frente al covid-19". "Tenemos la obligación de ser prudentes y responsables, para evitar cualquier tipo de concentración de personas que pueda desembocar en un aumento de contagios", ha manifestado. Catalina Madueño ha señalado que, "pese a que se trata de una fecha muy especial para los vecinos y vecinas de Andújar, así como para la provincia de Jaén, debemos centrar todo nuestro empeño en frenar al virus y vivir una Romería diferente, con el mismo sentimiento y fe, pero con la prioridad absoluta de no dar ningún paso atrás en la lucha contra el covid-19".

De este modo, Madueño ha apuntado la importancia de seguir todas las recomendaciones sanitarias y cumplir con las medidas de seguridad en vigor para la contención del covid-19, así como con las medidas que se han adoptado, tras la junta local de Seguridad, por parte del Ayuntamiento para evitar cualquier tipo de aglomeración que desemboque en un aumento de los contagios. Madueño ha alabado el trabajo realizado por el Ayuntamiento de Andújar y ha felicitado la "magnífica predisposición" por parte de la Cofradía Matriz de la Santísima Virgen de la Cabeza de Andújar, los Padres Trinitarios, la Federación de Peñas Marianas y Romeras, la Asociación de Anderos de María y de todos los colectivos implicados.