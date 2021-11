Permiso de conducir: la nueva norma de la DGT que puede ser un problema para los mayores de 65 años

Si vas peinando canas y eres conductor tienes que esta rmuy atento a los cambios que la Dirección General de Tráfico (DGT) pretende llevar a cabo. Cambios relacioandos con los plazos y periódos en los que hay que renovar el carné de conducir. En Espalña no hay un tope de edad máximo para seguir al volante y renovar el permiso depende, no de la edad, si no del estado de las capacidades y aptitudes que tenga el conductor.

Hay que recordar que, ahora mismo, el carné de conducir (clase B) debe renovarse cada diez años. A partir de cumplir 65 años ese plazo se acorta a la mitad, 5 años. Dicen desde la DGT que se reduce el periodo de vigencia del permiso de conducir. “porque de esta manera se aumentar la frecuencia de las revisiones médicas y de aptitud para que seguir conduciendo sea seguro para todos”









Popr ahora los periodos de vigencia máximos de los permisos de conducir serían: 5 años los permisos de coches, motos y motocicletas (AM, A1, A2, A, B) y licencias de conducción 3 años los permisos profesionales de autobuses y camiones (C, C1, D, D1, EC, EC1, ED, ED1…) Pero esto parece que cambiara pronto. No hay fecha definitiva, pero la decisión parece estar tomada a tenor de lo que han dicho los responsables de la DGT. De hecho la subdirectora de Educación y Formación Vial, María José Aparicio, confirmó que el organismo que dirige Pere Navarro reducirá los periodos de vigencia del carné de conducir de las personas mayores. Lo hizo en la última edición de la Vial Week (Semana de la Seguridad Vial) y organizada por la Fundación de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) en la sede de CEAPAT IMSERSO.











Argumentó el cambio en la nrmativa señalando que “el 30% de los fallecidos en accidentes de tráfico en la Unión Europea son mayores de 65 años. Un dato que se repite en todos los países y que alcanza el 50% cuando hablamos de fallecidos peatones o ciclistas. En España en 2019, el 28% de los fallecidos en accidente de tráfico eran mayores de 65 años. Estas cifras se van a agravar, si no hacemos nada, por el envejecimiento de la población". Aparicio fue má allá en su intervención y subrayó que la DGT “quiere revisar no sólo los periodos de vigencia de los permisos de los mayores sino todos los periodos de vigencia. Sabemos que en el caso de las personas de una determinada edad tendremos que reducirlos”

ASÍ SE RENUEVA POR AHORA

El reconocimiento médico que se debe superar y los criterios a evaluar son los mismos para cualquier edad. Es posible es que si durante el reconocimiento médico se detecta una enfermedad o deficiencia que, si bien de momento no impide la renovación, es susceptible de agravarse, el periodo de validez del permiso será menor. En este caso también será menor la tasa que debes pagar para renovarlo.

Si tienes más de 70 años estás exento de pagar las tasas de tráficopara la renovación, únicamente tendrás que pagar el coste del reconocimiento médico. Renovar un permiso de conducir de una persona mayor de 65 años es similar a cualquier renovación:

Acude a uno de los Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado e indica que quieres renovar tu permiso de conducir. Allí podrás realizar la renovación completa, incluso te harán la foto en el momento. Te cobrarán un importe por el reconocimiento médico y la tasa de tráfico. Si eres mayor de 70 años estás exento de pagar la tasa. En el momento de realizar el trámite del duplicado te entregarán un permiso provisional con el que podrás circular por nuestro país hasta que te entreguen el definitivo.