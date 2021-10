Olibaeza Premium Picual, elegido el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo

El aceite de oliva virgen extra de Oro Bailén Picual, en su variedad picual, de Jaén ha sido elegido el mejor del mundo por la guía Evooleum World's 'Top 100' Extra Virgin Olive Oils, según ha informado en un comunicado.

En concreto, el primer puesto de este prestigioso ranking recae por primera vez para un aceite de cooperativa, que destaca por la calidad de su contenido, así como por su continente, que ha recibido 97 puntos, ya que cuenta con una obra de la diseñadora Isabel Cabello.

Por detrás del aceite español completan este podio el italiano Monini Monocultivar Frantoio Bio y el aceite croata Monte Rosso Grand Selection.

Entre los diez mejores aceites del mundo figuran cuatro españoles, que son el Olibaeza Premium Picual, Almaoliva Arbequino, Rincón de la Subbética Altitude y Maeva & Toro, además de cinco italianos y uno de Croacia.

La guía incluye una completa ficha informativa de cada uno de los 100 vírgenes extra, tanto la procedencia como las características, así como las variedades de aceituna, tipo de olivar, actividades de oleoturismo y certificados Kosher y Halal.

La Guía Evooleum se distribuye a 2.000 restaurantes Michelin, todos los que forman parte de 'The World's 50 Best Restaurants', así como a importadores y distribuidores a nivel mundial, 'resorts' y tiendas gourmet especializadas.

El TOP10 de los Premios Internacionales a la Calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra EVOOLEUM Awards2022 es el siguiente:





1º Olibaeza Premium Picual (97 puntos). Variedad: picual. Jaén (España)

2º Monini Monocultivar Frantoio Bio (96 puntos). Variedad: frantoio. Perugia (Italia)

3º Monte Rosso Grand Selection(96 puntos). Variedades: leccino, bianchera, istriana, pendolino, maurino y picholine. Istria (Croacia)

4º Almaoliva Arbequino (96 puntos). Variedad: arbequina. Córdoba (España)

5º Rincón de la Subbética Altitude (95 puntos). Variedad: hojiblanca. Córdoba (España)

6º SchinosaLa Coratina(95 puntos). Variedad: coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia)

7º Di Molfetta Frantoiani (95 puntos). Variedad: coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia)

8º Giove (95 puntos). Variedad: coratina. Bari (Italia)

9º Natyoure Biológico (95 puntos). Variedad: coratina. Bari (Italia)

10º Maeva&Toro (95 puntos). Variedades: picual, hojiblanca y arbequina. Granada (España)

Pero la Guía EVOOLEUM es mucho más que un ranking: está enfocada a informar y a promover la cultura del AOVE entre consumidores y amantes de la gastronomía -sin perder de vista a los jóvenes- y esta edición llega repleta de novedades, porque el aceite cada vez despierta un mayor interés, aunque aún quede un largo camino por recorrer. Entre ellas, un prólogo de lujo a cargo de la chef Ana Roš, del restaurante Hiša Franko en Eslovenia (2 estrellas Michelin y World’s Best Female Chef 2017 según The World’s 50 Best Restaurants), y un artículo sobre el papel del AOVE en la nueva gastronomía del ex presidente de la Real Academia de Gastronomía, Rafael Ansón. Además, cuenta con más de una veintena de contenidos con temáticas tan variadas como el arte de la cata -con un didáctico paso a paso-; las rutas oleoturísticas más sorprendentes del mundo para viajar entre olivos traspasando fronteras; lo que las celebrities como Javier Bardem -¡para él es el caviar español!- piensan del virgen extra; las curiosidades históricas del olivo -¿sabías que el caballo de Troya fue construido con madera de olivo?-; la nueva gastronomía -con recetas mediterráneas del biestrellado Diego Guerrero (DSTAgE)-; tendencias; todas las tiendas gourmet del mundo; la relación entre el AOVE y el deporte; o la prevención del COVID-19 a través de la Dieta Mediterránea, porque nuestro oro líquido es, entre otras muchas cosas, fuente de salud...