¡Ojo a las ofertas que se anuncian en internet y en las redes sociales!

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la U.D.E.F. (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales) de la Comisaría de Jaén, han detectado un aumento significativo en las denuncias por fraude informático. La víctima recibe, bien a través de conocidos o de la misma web, ofertas para su participación en sorteos a cambio de una cantidad ínfima de dinero (entre 1 y 1’50 euros) que es aportado mediante la tarjeta de crédito o débito.









En realidad, el sistema toma los datos de la víctima, ésta sin saberlo, se suscribe a una página web que mensualmente va cargando diferentes cargos de dinero, permaneciendo dicha suscripción hasta que las víctimas anulan su tarjeta de crédito o débito a través de su entidad financiera, perdiendo el dinero abonado. La UDEF viene detectando, desde meses atrás, un aumento considerable y significativo de denuncias interpuestas en Comisaría por fraude informático, las cuales presentan entre sí numerosos puntos coincidentes.

MUCHO CUIDADO

Cuidado con las ofertas en las redes sociales Las víctimas afirmaban que, tras haber recibido o visto una oferta en las redes sociales, bien directa o indirectamente, participaron en un sorteo de un teléfono móvil, relojes, motos, viajes, cesta de la compra, vales de descuento, etc. por una cantidad ínfima; generalmente abonaron entre 1 o 1’50 euros, siendo esta aportación condición imprescindible para poder participar en el sorteo. Estos abonos se realizaban aportando la numeración de su tarjeta bancaria. Una vez realizado, las víctimas comenzaban a recibir cargos bancarios que no reconocían como propios. Nunca facilite sus datos personales y financieros a entidades o personas desconocidas Estos tipos de sorteos buscan ser atractivos para los usuarios de las redes sociales, provocando que muchos de ellos caigan en este tipo de estafas aportando sus datos personales e información financiera sensible.









La habilidad de estos estafadores radica en que los usuarios no pueden apreciar que esta publicidad es fraudulenta, siendo redirigidos a un servidor externo que suele suplantar la imagen corporativa de páginas web totalmente fiables: grandes almacenes, hipermercados, supermercados, empresas de telefonía etc. En la mayoría de los casos detectados por los investigadores, los cargos bancarios son suscripciones que las víctimas ignoran a servicios de otras webs. Éstas tienen la particularidad sobre la cantidad mensual que se aporta, así como la empresa suscrita, en la “letra pequeña” de las condiciones generales de los sorteo u ofertas, permaneciendo esta suscripción hasta que son detectadas por las víctimas que inmediatamente anulan sus tarjetas bancarias mediante su entidad financiera perdiendo el dinero abonado.

La Policía Nacional recomienda Los usuarios de internet y redes sociales deben de extremar las precauciones ante anuncios de sorteos, en apariencia atractivos, que se muestran en éstas, poniendo en valor aquello que decían nuestros mayores de:” Nadie da un duro por cuatro pesetas”. Jamás aporte sus datos personales y bancarios a webs de dudosas intenciones que no albergan ningún tipo de confianza. Puede hacerlo únicamente en sitios web de fiabilidad contrastada, prestando especial atención y recelo ante ofertas con precios irreales.