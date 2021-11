La multa que pueden ponerte al salir de la ITV: 500 euros

Todos los propietarios, y en España cada son más numerosos, de un vehículo con más de cuatro años de antigüedad se tienen que enfrentar a la ITV, a la temida Inspección Técnica de Vehículos. Sería bueno recordar que si han comprado un coche nuevo tienes que pasar la inspección 4 años después de su primera matriculación. A partir de esa fecha la frecuencia inspectora será cada dos años hasta alcanzar los 10 años de antigüedad. A partir de la década los vehículos tendrán que someterse a ese proceso anualmente









Este pasado verano hubo importangtes cambios en la normativa y ya sabemos que cuando hay cmabios en este tipo de reglas casi siempre son para endurecerlas. Desde este pasado verano, entraron en vigor el 1 de junio, hay importantes cambios que debes concoer para no llevarte una sopressa. Sorpresas que pueden llegar a costar 500 euros de sanción.

MULTAS DE 200 EUROS

Vayamos por partes ya que según la Ley de Tráfico tener la inspección, la ITV pasada de fecha, nos puede costar 200 euros de sanción, tanto si esa infracción se detecta por la autoridad con el vehículo circulando, estacionado en la calle o en una cochera. De la misma manera habrá multas de 200 euros para aquellos que circulen con la ITV negativa. Además el sancionado tendrá que reparar, en una aplazo no superior a dos meses, esos defectos detectados y volver a pasar por la ITV para que sean validados como favorables. Por cierto, desde el momento de ser multados por este asunto el coche sólo se podrá mover para ir al taller de reparaciones

MULTA DE 500

La sanción más lata que nos pueden imponer por no tener la ITB en regla es que nuestro coche o vehículo esté en condiciones, tan lamentables, que ponga en peligro la seguridad vial. Si el técnico de la ITV detecta estos defectos tan graves no podríamos abandonar al estación de inspección, salvo que el coche lo retire una grúa para llevarlo, directamente a reparar. Así esto no se hace y nos pillan la multa será de 500 euros









De hecho el RACE en su página web alertaba del endurecimiento de las inspecciones y lo detallaba así:

"El ABS y su buen funcionamiento: si el sistema antibloqueo de frenos tiene algún fallo, pasa de ser un fallo leve a uno grave. Los coches a los que les falle el ABS tendrán una falta grave en lugar de una falta leve como sucedía anteriormente. Es obligatorio en cabezas tractoras, camiones, autobuses, remolques…

Si no llevas tus documentos a la estación ITV, ésta podrá comprobar los datos a través del Registro General de Vehículos de la DGT. Si los espejos retrovisores tienen riesgo de desprenderse, ahora pasa a ser un defecto grave en la ITV.

La lectura OBD no se realizará a todos los vehículos para reducir las posibilidades de contagio del coronavirus. Esta limitación no se aplica a los vehículos industriales de más de 3.500 kg ni en los autobuses.

Se hará la comprobación de las emisiones en vehículos eléctricos de autonomía extendida (REEV)"







En cualquier caso puedes consultar el manual completo aquí