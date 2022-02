La Junta anuncia una inversión para Jaén de 203 millones

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha incidido en que este compromiso queda demostrado en el impulso que se le ha dado a esta provincia año tras año en los presupuestos con una inversión récord en Sanidad, Políticas Sociales y Educación. Así, ha recordado que en 2021 el presupuesto para Jaén aumentó un 37% respecto a 2019, lo que supone un total de 180,5 millones de euros.

Además, ha apuntado que, si el presupuesto para el 2022 hubiera salido adelante y no lo hubieran bloqueado Vox, PSOE y Podemos, habrían llegado a esta provincia unos 327 millones de euros, un 148% más.









Un compromiso que se demuestra con hechos como ha sido la cesión de los suelos del Parque Empresarial Santana al Ayuntamiento y la transferencia de 6,5 millones de euros para convertirlo en un polo empresarial de primer nivel lo que ha provocado que muchas empresas hayan confiado en el potencial de esta tierra y se hayan instalado en Linares para crear empleo como es el caso de Cofares, Evolutio, MLC Carburantes o Meltio.

A ello se une que hoy ha sido asignada a la Unidad Aceleradora de Proyectos la ampliación de la planta Sonae Arauco en Linares que prevé una inversión de 25,3 millones y la generación de 275 empleos que estarán ligados a la construcción y al desarrollo de la actividad.

Asimismo, se han declarado de interés estratégico para Andalucía dos proyectos industriales como son el del Grupo Cunext y la firma Paviso Alimentación, ambas con una inversión global estimada de 94 millones de euros y que supondrán la creación de 1.500 empleos. "Hasta el momento, la Unidad Aceleradora de Proyectos tramita 56 proyectos aglutinados en 23 iniciativas relevantes para Andalucía que suman una inversión de 6.425 millones", ha apuntado.

Moreno ha explicado que el Consejo de Gobierno también ha dado pasos decisivos para la declaración de interés autonómico del Área de Logística de Linares, lo que permitirá agilizar los trámites administrativos.

En este punto, ha aseverado que uno de los principales problemas que tiene esta provincia, además del empleo, son las conexiones y las comunicaciones, por lo que ha incidido en la importancia de impulsar la conexión ferroviaria del ramal Vadollano-Linares, unas obras que avanzan a buen ritmo, y que se unen a otros proyectos como el desbloqueo de la conexión de la Autovía del Olivar con la Autovía Bailén-Albacete o las mejoras del enlace oeste de Baeza.

A este respecto, ha anunciado que el Ejecutivo andaluz, dentro de la ITI de Jaén, va a destinar este año 50,5 millones de euros a obras de seguridad vial en carreteras, a la vez que ha recordado que la Consejería de Fomento ha movilizado unos 105 millones de euros en lo que va de Legislatura para mejorar la red viaria autonómica de esta provincia.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









El presidente andaluz ha señalado que este año está previsto que se inicien otras obras como las del nuevo puente del Aguadero, el aumento de la capacidad de las carreteras A-306 y A-311 o el nuevo acceso al Parque Tecnológico Geolit. "Queremos ir más allá y por eso le hemos pedido al Gobierno de la Nación la gestión y financiación de los servicios que Renfe no ofrece entre las capitales andaluzas y media distancia. Damos un paso al frente reclamando los servicios que Renfe no ofrece y que nuestro Estatuto de Autonomía nos permite. No pedimos traspaso de competencias, nuestro objetivo es completar y mejorar la oferta existente", ha agregado.

De esta forma, ha asegurado se trata de los trenes Intercity y de aumentar la frecuencia entre capitales y reducir los tiempos de los trayectos, siendo Jaén la capital más beneficiada de este nuevo proyecto.

El sector del olivar clave en el ámbito económico, social y cultural

Moreno ha reiterado la importancia que tiene el sector del olivar para Andalucía que es esencial en el ámbito económico, social y cultural, siendo el principal cultivo de esta comunidad que a su vez es la primera región productora del mundo. Por ello, el Consejo de Gobierno ha acordado las bases del convenio que se firmará mañana para el futuro "Centro de Referencia de la Calidad del Aceite de Oliva".

También ha hecho alusión al apoyo del Gobierno andaluz a los agricultores como queda patente en los 180 millones de euros destinados a ayudas para la modernización de las explotaciones agrarias y de regadíos, para los jóvenes agricultores, para mejoras en los caminos rurales y para los seguros agrarios.

Asimismo, ha manifestado que se van a destinar 6,3 millones para la modernización y mejora de los caminos rurales y se va a proceder a rehabilitar la Casa Forestal de Siles con un presupuesto de más de 818 mil euros y un plazo de ejecución de 12 meses.

Moreno ha anunciado que según lo previsto el nuevo CEDEFO de Los Pedralejos finalizará a lo largo de este mes de febrero para que pueda estar operativo en el periodo de alto riesgo de este mismo año.

En materia de agua, ha afirmado que en tres años se han destinado 94,3 millones de euros para la construcción de infraestructuras hidráulicas y que a lo largo de 2022 se van a sumar nuevas licitaciones por valor de 23,6 millones entre las que figura la ampliación de la EDAR de Linares con una inversión de 6,4 millones y con un plazo de 27 meses de ejecución de las obras.

"Con esto se prestan unos servicios que son básicos para la ciudadanía y logramos una gestión eficiente del canon de mejora que pagan los andaluces. El cambio se ha plasmado en Jaén que estaba a la cola de Andalucía en depuración de aguas residuales", ha dicho.

Luz verde a la elaboración del primero de los proyectos de la Ciudad Sanitaria de Jaén

En lo relacionado con las inversiones en materia sanitaria, ha hecho referencia a la Ciudad Hospitalaria de Jaén y ha anunciado que se ha dado luz verde a la elaboración del primero de los proyectos. Así, ha concretado que se trata de la licitación del proyecto del primer edificio de un complejo que va a suponer una inversión total de 450 millones de euros.

Un proyecto demandado y esperado desde hace tiempo y que se une a otros de los que ya están en marcha como las obras en el Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda, las del Hospital de San Agustín en Linares o las reformas en distintos centros de salud. Y otros que están previstos para este año como el proyecto de reforma del Hospital Oncológico y Área de Pediatría del Hospital San Agustín, la reforma del Área de Pediatría Hospital San Juan de la Cruz, reforma del Centro de Salud de Orcera o las obras en los centros de Salud de Mancha Real y Alcalá la Real.

"El Gobierno andaluz tiene la firme determinación de transformar y cambiar a mejor Linares y Jaén y no pararemos en nuestro empeño para que esta provincia tenga las oportunidades que merece", ha concluido.

Planes de Sostenibilidad Turística. Jaén, joya del turismo interior

Por su parte, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha recordado que el Gobierno andaluz ha dado luz verde a proyectos que eran "reivindicaciones históricas" como los Conservatorios de Música y Danza, además de desbloquear la Inversión Territorial Integrada (ITI), un "plan decisivo" para traer oportunidades a la provincia que "estaba guardado en un cajón".

Marín ha informado de que los 18 proyectos aprobados de la ITI ya se encuentran en ejecución y estarán finalizados en 2023 e incluso algunos este mismo año. La inversión total alcanza los 132 millones de euros de los que 36 millones se destinan a infraestructuras; 31 millones a la promoción del empleo juvenil; 16 millones a explotación agrícolas, mejora de regadíos y jóvenes agricultores dada la importancia del sector en la provincia y 6 millones a proyectos turísticos firmados la semana pasada en Siles, Aldeaquemada, Porcuna o Jaén capital. Además, la Consejería de Educación aporta 9,8 millones, Economía 6 y Salud 7,4.

El vicepresidente también ha detallado la puesta en marcha de los Planes de Sostenibilidad Turística, que van a suponer una inversión de 7,5 millones de euros en tres proyectos en Úbeda, Baeza y el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.

"Jaén es una joya del turismo interior", ha defendido. El año pasado recibió 715.000 visitantes y el objetivo es superar los 750.000 turistas este año. El también consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha incidido en la importancia de esta industria en la creación de empleo, como demuestra el crecimiento del 24% en el volumen de trabajadores en el sector de la hostelería registrado en la provincia. En este sentido, ha recordado que la Junta de Andalucía no ha escatimado esfuerzos y recursos para auxiliar a las empresas, profesionales y autónomos de Jaén, que recibieron casi 63 millones en ayudas de la Consejería de Empleo.

El Consejo de Gobierno también ha aprobado la adhesión de Linares a la red de ciudades industriales. Es el primer municipio andaluz que se suma a esta iniciativa que supone bonificaciones fiscales por el desarrollo de actividades industriales y la agilización de trámites administrativos para su puesta en marcha. Marín ha recordado que la Junta de Andalucía autorizó en diciembre un plan de mejora de las infraestructuras del Parque Empresarial Santana, al que ha destinado 6,4 millones de euros.

El vicepresidente ha detallado otros asuntos aprobados en la reunión como una inversión de 15,8 millones de la Consejería de Transformación Económica para impulsar 231 proyectos de empresas jiennenses que permitirán crear 195 empleos y mantener 1.302.

Y ha matizado que la Consejería de Educación tiene programadas 263 obras en centros docentes de la provincia con un presupuesto de 74,68 millones, entre ellas 14 actuaciones en Linares por un importe de 5,8 millones como el traslado del IES Santa Engracia al antiguo edificio de Peritos o la ampliación de espacios para Ciclos Formativos en el IES Cástulo. También ha destacado la apuesta por la especialización de la provincia en la FP del olivar con una red de centros distribuidos por 13 municipios, con una inversión de 7 millones. Estas enseñanzas comenzarán a impartirse el próximo curso, "una iniciativa revolucionaria que convertirá Jaén en el motor de la especialización y la innovación en torno al sector del olivar".

Por último, Marín se ha referido a la inversión de 21 millones en infraestructuras deportivas como el Olivo Arena de la capital o, en Linares, la reforma del Parque Deportivo La Garza y del campo de fútbol de Linarejos; 16,3 millones en centros de mayores y personas con discapacidad, que han permitido reducir un 51% las listas de espera en la provincia; o los avances para trasladar la sede judicial de Linares, con graves carencias desde hace décadas, a un edificio de Universidad de Jaén en desuso.