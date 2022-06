Jaén sufrirá 68 días de sequía en 2030 si sigue aumentando la temperatura media

En el amplio estudio elaborado por la organización agraria COAG se pone de manifiesto que el cambio climático tendrá una enomre impacto en el campo andaluz. Los periodos medios sin lluvia y de sequía serán más acusados y más prolongados en el tiempo. En concreto el documento que www.cope.es/jaen ha podido consultar hay una sección completa dedicada al olivar. y en este enlace puedes consultar por regiones, provincias y ciudades el impacto del cambio climático con todo detalle https://cambio-climatico.coag.com.es/map/sequias.htmlhttps://cambio-climatico.coag.com.es/map/sequias.html









"En general, el calentamiento global se traduciría en un aumento de laevapotranspiración y en un descenso de las precipitaciones, lo que contribuiría aun aumento del déficit hídrico, especialmente durante el verano, hasta valores quepodrían superar los límites tolerados por los olivos (Arena-Castro et al. 2020). Estosólo sería parcialmente compensado por los efectos positivos del incremento de laconcentración de CO2 (Ben Hamouda et al. 2021).También tendría efectos en otras etapas concretas del cultivo como la floración, unafase fenológica clave por su influencia significativa en el rendimiento final del olivo,y muy sensible a las variaciones de temperatura y al estrés hídrico (Rapoport et al.2012).









El aumento de las temperaturas durante la floración, a pesar del adelanto de esta, podría provocar un aumento de los daños por estrés térmico en las zonas más cálidas del interior, donde los inviernos son más fríos (Ponti et al. 2014; Gabaldón- Leal et al. 2017). Pero el principal daño en estas zonas vendría del descenso de la transpiración por un mayor estrés hídrico en la formación y la maduración del fruto (Cabezas et al. 2020). Antes incluso de la floración, el calentamiento podría ocasionar una falta de acumulación de horas de frío en invierno, especialmente en las zonas costeras del sureste donde los inviernos son más suaves, lo que acabaría generando problemas en esta etapa.

Existen estudios que intentan cuantificar los efectos del cambio climático en laproducción de olivar, aunque los resultados difieren según los modelos de cultivousados, que se basan en distintas variedades y sistemas de manejo. Así, Fraga et al.24(2019) estudiando un modelo de una sola variedad en el conjunto del Mediterráneo,concluyeron que con un calentamiento de 2°C se produciría un descenso importantedel rendimiento en los olivares de secano en la península ibérica (ver gráfica 6),y que ese descenso se concentraría especialmente en las principales regionesproductoras (tabla 3); o Ronchal et al (2014), que en un estudio del olivar de SierraMágina estimaban un descenso de la producción del 3,5% y del 7% para el olivarde regadío y secano respectivamente, con un calentamiento de 1,5°C ."

Aquí puedes consultar el informe completo:

