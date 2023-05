Jaén necesita 50 matronas más para atender la demanda asistencial

El Colegio Oficial de Enfermería de Jaén (ICOEJ) coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Matronas ha alertado de la falta de estas profesionales en los centros sanitarios, con especial incidencia durante los meses de verano. Según los datos que maneja desde el Colegio, en la provincia de Jaén hay actualmente en Atención Primaria 31 matronas para atender a 205.286 mujeres entre 15 y 64 años. Lo que supone una ratio de una matrona para más de 6.600 mujeres, cuando el estándar sería de una matrona para 3.000-3.500 mujeres. Una distribución desigual en función del lugar de residencia de la mujer. Las zonas más afectadas son las zonas rurales donde una profesional lleva varios centros a la vez.

Mientras que respecto al número de matronas en atención hospitalaria, la ratio en España es de 12,4 matronas por cada 1.000 partos. La media de la OCDE es de 25.9. “Por lo que falta el doble de Matronas para llegar a estándares adecuados. En Jaén la ratio está en 12”, apuntan desde el Colegio de Enfermería. En estos momentos, alrededor del 10,5% de las matronas no podrá disfrutar de vacaciones en periodo vacacional y el 50% están obligadas a doblar turnos por necesidad del servicio, especialmente en época estival, al igual que ocurre en Navidad.

La plantilla fija del SAS es de 900 matronas, 1.200 si contamos con los contratos eventuales, lo que supone una ratio de 21 en Andalucía; a nivel nacional es de 31,6 y en la media en la OCDE es de 70. “Por tanto, necesitamos 500 matronas más para Andalucía de las que aproximadamente 50 tendrían que ser para Jaén para alcanzar ratios adecuados”, expone.

Para el presidente del ICOEJ, Cristobal Lendínez hay un “gran problema”, que es el déficit de profesionales. “Debido a los 9 años que España no formó profesionales especializados en obstetricia y ginecología por el cierre de las escuelas ya que no cumplían estándares de formación europea (1987-1994) actualmente se prevé que en los próximos 5 años se jubilará el 30% de las matronas en activo sin que haya relevo generacional”, hace hincapié.









Las matronas son enfermeras que posteriormente se especializan vía EIR durante dos años más en obstetricia y ginecología. El número de plazas autorizadas por el Ministerio es de 550, sin embargo, no todas son convocadas cada año. En 2022 ha sido el año que más se han ofertado 437, quedando sin cubrir más de 100 plazas. “Se necesita un aumento de formación de matronas de manera urgente” insta Lendínez.

Por su parte, desde el ICOEJ solicitan que la matrona no sea dispositivo de apoyo sino que forme parte del equipo básico de salud en Atención Primaria, para que de esta forma, el número de matronas sea el adecuado en función del número de mujeres en edad reproductiva que atiende. “El ser dispositivo de apoyo discrimina a la mujer, que en muchas ocasiones no cuenta con el profesional especializado en salud sexual y reproductiva y discrimina a la matrona que no está correctamente remunerada”, añade. Por último, recuerda que 7 de cada 10 niños nacen por parto natural y requieren de la asistencia de la matrona.



Por CCAA

En cuanto a las CCAA, a la cola por número de matronas por cada 100.000 mujeres en edad fértil están Cataluña (59,49), Andalucía (61,37) y Comunidad Valenciana (72,13). Ya dentro de la media se encuentran Castilla-La Mancha (77,91) y Murcia (79,57). Extremadura (80,91), Islas Baleares (82,15) y Madrid (86,74) ya están por encima de la media nacional. Por arriba de la lista, y tras Melilla y País Vasco, se sitúan Navarra (123,75), Castilla y León (111,90), Cantabria (108,35), Aragón (101,48), Ceuta (97,14) y Galicia (91,18).

Para conmemorar este día, el Colegio ha organizado una jornada el próximo 18 de mayo, en la que se va a abordar el trabajo de las matronas desde diferentes perspectivas, incluso el papel de la matrona en la sensibilización contra la violencia de género, entre otros.