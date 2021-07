"Jaén en Julio" regresa con cuatro de sus singulares festivales de música

Cazorla ha sido el escenario elegido por la Diputación de Jaén para la presentación de la edición de 2021 de Jaén en Julio, que regresa este verano con cuatro de sus singulares festivales de música, Un Mar de Canciones, Etnosur, ImaginaFunk y Vértigo Estival. El diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, ha presentado esta acción promocional que se viene celebrando desde el 2004, interrumpida solo el 2020 debido al Covid-19 y con la que la Diputación de Jaén “sigue intentando hacer una coordinación que mejore la promoción de los festivales de la época estival".

Este año, en la programación de Jaén en Julio solo falta la celebración de Bluescazorla, que ha sido cancelado por la pandemia, y que “no se ha podido celebrar por las condiciones y la estructura del festival, un festival muy callejero y muy cercano, con una importante participación del público” ha explicado Lozano, quien ha añadido que el acto de hoy es “un guiño para acompañar a Cazorla y para demostrar que esta localidad forma también parte de esta estrategia”.









Jaén en Julio arrancará el próximo fin de semana en Alcalá la Real donde los días 15, 16 y 17 se celebrará una nueva edición de Etnosur, con actividades de circo, talleres, cine, y las actuaciones musicales de La Mari de Chambao, Derby Motoreta’s, Burrito Kachimba y Califato ¾. Ese mismo fin de semana, el 16 y 17 de julioUn mar de canciones hará de Torreperogil la capital de la canción de autor con la presencia de Amparanoia, Miguel Campello y El Jose.

Vértigo Estival y la música indie tomarán el testigo el 23 y 24 de julio en Martos, donde se podrá disfrutar de actuaciones como las de Los Punsetes, La Bien Querida o Viva Belgrado, entre otros. El mes musical llegará a su fin en Torres con ImaginaFunk, los días 30 y 31 con actuaciones hasta la madrugada entre las que se encuentran las de Fernando Lamadrid, Watch out o Shirley Davis and The Silverbacks.