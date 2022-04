Este sábado People Like People estrena su nuevo trabajo en La Mecánica

Con ganas de ver el resultado de su nuevo trabajo discográfico sobre las tablas, People Like People llega el próximo sábado 23 de abril al escenario de Sala La Mecánica para la puesta de largo de este EP. Las entrada anticipadas están disponibles en Internet: https://entradium.com/es/events/people-like-people-en-concierto .

Con muchas ganas por parte del público jiennense y del fiel a su sonido britpop alternativo, Juan Pablo H. Cantero, Rafael Esteban y Javier Serrano desgranarán las canciones de este disco, con el que ofrecen una completa carta de presentación, tan variada que es capaz de llegar a cualquier oyente que ame la música en mayúsculas y los sonidos brit. Cortes como Beyond the horizon , Start Again y Glow , no faltarán en su setlis.

Songs from the Black Box

Además de estrenar disco y presentarlo en la tierra que los vio nacer, People Like People acaba de lanzar Songs from the Black Box, un vídeo en directo con los cuatro temas que integran su trabajo, que ya está disponible en YouTube









Sigue a People Like People en Facebook , Instagram y escucha sus canciones en Bandcamp o visita su web oficial , donde encontrarás más información.