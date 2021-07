El Ayuntamiento baraja habilitar una zona de casetas con control de aforo para las "fiestas" de San Lucas

El Ayuntamiento de Jaén está trabajando en el diseño de las "fiestas", que no feria, de San Lucas y baraja la posibilidad de habilitar una zona de casetas con control de aforo y todas las medidas anticovid. De este modo, se ampliaría a este sector la experiencia del parque de atracciones instalado de forma temporal en la festividad de la Virgen de la Capilla y que funcionó "bastante bien", según ha manifestado este miércoles el concejal de Cultura y Turismo, José Manuel Higueras, quien se refería de esta manera a las previsiones de cara a la feria grande de la capital, que se celebra en octubre y que en 2020 se suspendió debido a la situación provocada por la pandemia.

Higueras aseguraba que están trabajando el modelo junto con caseteros y feriantes, teniendo en cuenta que todo "es muy especulativo". "No sabemos en qué situación estaremos con el coronavirus. Lo que si tenemos claro es que algún tipo de fiesta, tal vez no feria, pero sí fiestas de San Lucas habrá",comentaba.

En este sentido, hacía alusión al "test" que tuvo lugar el pasado junio con motivo de las fiestas de la Virgen de la Capilla con un programa que, entre otras cuestiones, incluyó el "parque de atracciones eventual Jaén, Jaén Auténtica". Una propuesta que "funcionó bastante bien, con control de aforo, seguridad y aforo también en las atracciones".

"Estamos trabajando con los caseteros en la misma línea, para ver si se puede hacer como un doble núcleo. Por un lado, este parque de atracciones eventual, mantenerlo y otra zona de casetas también con control de aforo tanto en el recinto como dentro de las casetas, al igual que hay control en los diferentes restaurantes y bares de la ciudad",manifestaba.

Unas opciones que se están analizando con el sector, con el que hay "una sintonía fantástica", en reuniones como la celebrada este martes. De este modo, ha apuntado que, "si no esta semana, la que viene sí que se podrá ya contar definitivamente cuál es el proyecto relacionado con estas fiestas de San Lucas".

Al respecto, Higueras precisaba que "feria como tal no será", puesto que eso implica que "son 14.000 o 15.000 personas las que pasan a día por el ferial", algo que ha considerado "una auténtica locura" en circunstancias como las actuales.

En todo caso, Higueras destacaba la planificación "en todos los escenarios", desde el "milagro de que desapareciera el covid hasta que hubiera una séptima u octava ola". Ello supone "trabajar mucho más" al tener que plantear diversas opciones.

No obstante, ya "hay un modelo bastante cerrado" en el que "habrá una mezcla de nueva fórmula y también con el uso tecnológico bastante importante a la hora de poder controlar aforos y la parte de seguridad sanitaria que es lo que más importa". "Si no se pudiera hacer un control sanitario y de aforo y flujos, no se podría hacer, igual que en otras ciudades", concluia.