Así son los hábitos energéticos de los jienenses

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) ha realziado una serie de estudios en los que se puede observar la evolución de los hábitos y actitudes de los hogares andaluces en relación con el medioambiente, a partir de la edición anterior de la encuesta de 2008.



Ya en los datos avance que se publicaron en septiembre de 2019 se podían observar transformaciones claras en la última década en las percepciones y prácticas de la población. La ampliación de datos permite profundizar en la gestión medioambiental de los hogares comprendiendo con más detalle los elementos y factores que inciden en actitudes y prácticas más proambientales.



¿Son proambientales las prácticas en los hogares andaluces?



El reto de las sociedades actuales es hacer sostenible el crecimiento económico con los recursos naturales, sin embargo, la propia complejidad del reto medioambiental reside en que el crecimiento supone a la vez un uso más intensivo de recursos y energía, y por tanto, la convivencia de actitudes y prácticas proambientales con otras que pueden generar un impacto negativo.



Esto se observa, por ejemplo, en comportamientos relacionados con el ahorro de agua en los hogares andaluces que registran un cambio en sentido positivo en la última década. Los datos de 2018 muestran altos porcentajes de hogares en los que se han incorporado hábitos como tener una botella fría en la nevera para no dejar correr el agua (78,8%), esperar a que estén llenos lavavajillas y lavadora (92,6%) o tener en el cuarto de baño papeleras para no utilizar el inodoro como cubo de basura (85,9%). Los hogares que no incorporan hábitos en este sentido son minoritarios.



Sin embargo, se detectan otras prácticas que en principio inciden en un consumo menos sostenible. Por ejemplo, el 49,3% de los andaluces consume agua embotellada. El comportamiento por provincias en este consumo es muy dispar, siendo las provincias litorales de Almería y Málaga, las provincias con un mayor consumo (72,5% y 66,9%, respectivamente). Sevilla es la provincia con un menor consumo de este tipo de agua (31,6%). Diferencias importantes que, sin embargo, no se aprecian en la media de consumo de agua embotellada: en Andalucía es de 3,2 litros al día, sin gran variación entre las provincias.

Electrodomésticos



También en el uso y los equipamientos eléctricos se observa esta ambivalencia. Los equipamientos han crecido en equipamientos básicos, lo que supone también un mayor consumo energético, especialmente en el consumo eléctrico. El 85,4% de los hogares andaluces dispone de algún tipo de calefacción, 42,3 puntos porcentuales más que en 2008. El tipo de calefacción más utilizado es el de calefacción eléctrica 76,2%, fundamentalmente por radiadores y acumuladores eléctricos, seguido en importancia de las bombas de calor (56,8%).



Igualmente crece la disponibilidad de aire acondicionado: el 68,8% de los hogares dispone de algún aparato, 11,4 puntos más que en 2008. Y este crecimiento viene acompañado de mejores prácticas en el uso: la temperatura media durante el día es de 23,2 grados, medio grado más alto que 10 años antes, si bien todavía no se sitúa en los 25 grados, que es la temperatura recomendada en verano por la Agencia Andaluza de la Energía.