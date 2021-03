La aldea de los camiones. Aldea de los Ríos en Jaén

El PSOE de Guarromán denuncia la situación de inseguridad y de intensas molestias que sufren los vecinos y vecinas de la aldea Los Ríos por la enorme cantidad de tráfico pesado que discurre por su travesía. La portavoz socialista, Juana Arroyo, pide al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía “que atiendan las reivindicaciones vecinales, tomen cartas en el asunto y adopten medidas que permitan paliar la situación”.









Arroyo avanza que el Grupo Parlamentario Socialista de Jaén, a instancias del PSOE de Guarromán, ha registrado una pregunta en el Parlamento andaluz para que la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía “aclare si tiene previsto ejecutar alguna actuación al respecto”. “Estamos hablando de que más de 250 camiones pasan a diario ante las puertas de las casas de los vecinos, que llevan meses pidiendo soluciones y desgraciadamente no están siendo atendidos por el Ayuntamiento”, lamenta. La portavoz socialista explica en este sentido que el pasado mes de septiembre los vecinos de Los Ríos presentaron un escrito en el Ayuntamiento donde trasladaban su “malestar físico y psíquico” por el elevado número de camiones que transitan diariamente por la travesía, ya que conecta el área de servicio de Guarromán con el acceso a la autovía en dirección Madrid.

RUIDOS. ESTRÉS Y TRÁFICO

La aldea tiene una configuración por la que está dividida por la citada travesía. Además del riesgo físico, los vecinos aludían a las molestias, la situación de estrés por soportar tan intenso tráfico pesado en la puerta de su casa y el alto grado de contaminación y suciedad que éste genera. A los pocos días, el Ayuntamiento les contestó diciendo que “no se podía hacer el enlace por otra zona”.

El PSOE considera que esta respuesta evidencia la “insensibilidad” del equipo de Gobierno del PP, que podría haberse mostrado “más empático” y haber contactado con la Consejería de Fomento para estudiar opciones. “Lo que no puede hacer es quitarse de en medio y dejar abandonados a su suerte a los vecinos y vecinas de esta aldea, como si este problema no fuera con el Ayuntamiento”, reprocha. Arroyo recuerda que la aldea de Los Ríos es “un enclave histórico de las Nuevas Poblaciones” y que, por tanto, intervenir en este asunto para encontrar una solución “no sólo es una cuestión de seguridad, que también, sino una apuesta por un lugar que es emblemático y que tiene unas posibilidades tremendas por su patrimonio”. Apunta en este sentido que se trata de una aldea fundada en el siglo XVIII, con forma circular, reproduciendo el modelo de plaza barroca europea de la época y que está integrada por edificios que fueron los asignados a los colonos en aquellos momentos. “Por tanto, creemos que se puede apostar por la rehabilitación y revalorización de esta aldea, haciendo de ella el espacio atractivo y seguro que merecen sus vecinos y no un simple paso directo de camiones”, propone.