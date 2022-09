Adelante alerta del daño de posibles nuevas macrogranjas y la Junta recalca que "está del lado de ley"

Adelante Andalucía ha alertado de los perjuicios que supondría la llegada a la provincia de Jaén de nuevas explotaciones intensivas, conocidas como macrogranjas, sobre las que la Junta ha apuntado que "están sujetas a normativa estatal" y es en "el lado de la ley" en el que ha dicho situarse para su instalación o no.

Sobre este tipo de explotaciones --como las que se plantean en Solera, población perteneciente a Huelma, o Bailén-- se ha debatido este jueves en el pleno del Parlamento andaluz a través de una pregunta que la diputada María Isabel Mora ha realizado a la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo.

La representante de Adelante Andalucía, ha explicado que, según el Registro General de Emisiones y Fuentes Contaminantes, "en Jaén existen 13 macrogranjas de cría y engorde de cerdos y una de producción cárnica" y "se planean nuevas", pese a que, por ejemplo, "las reservas de agua en la provincia están solo al 19 por ciento".

La titular de Agricultura ha precisado que la ordenación de las explotaciones ganaderas intensivas "está sujeta al una amplia normativa", cuya regulación y control depende del decreto estatal 306/2020 de 11 de febrero.

"Normativa estatal básica. Las que cumplen la ley, la cumplen y las que no cumplen, no cumplen. Ese es un poco la sencillez de este tema que ustedes intentan no darlo como es realmente", ha recalcado, no sin afear el "flaco favor que hacen a las explotaciones ganaderas de Andalucía", que hacen una "gran labor" y crean "muchos empleos".

Al respecto, Mora ha subrayado que cuestionan únicamente las "macrogranjas intensivas" y ha ofrecido algunos datos sobre las referidas 14 explotaciones en funcionamiento en Jaén: producen "casi 26 millones de kilos de carne de cerdo al año", "solo contratan a 58 personas y, además, a tiempo parcial"; "consumen 160 millones de litros de agua y 1.177.000 kilos de biomasa al año", así como "1.356 megawatios hora".

"Obviamente, no beneficia a Jaén. Destroza el medio ambiente y los paisajes, contamina en agua con nitratos, somos la quinta comunidad en emisiones de gases de efecto invernadero precisamente por las emisiones de la ganadería intensiva de cerdo. Y algo de lo que no se habla, solo en Jaén condenamos de manera bochornosa a una vida de tortura a medio millón de cerdos al año en estas producciones de ganadería intensiva", ha comentado.

La diputada ha puesto como ejemplo a la macrogranja prevista en Solera, una población con 200 habitantes que viven fundamentalmente del olivar y que se vería "totalmente afectado", así como el agua, cuando ya "tienen problemas de abastecimiento.

A ello ha sumado implicaría "destruir una vaguada de encina centenaria y zonas forestales de gran valor" y "afectará al turismo rural sin dar, además, puestos de trabajo de significancia". De ahí que, según ha recordado, "el pueblo entero se ha levantado".

"Defender la soberanía de Andalucía es defender el territorio de los intereses de las grandes empresas, defender la soberanía alimentaria es también defender las formas de vida y el futuro de la población de las zonas rurales. No estamos halando de pequeñas producciones y formas tradicionales. Hablamos de ganadería intensiva porcina ¿De qué lado se va a poner?", ha preguntado Mora a la consejera.

En su réplica, Crespo ha sido tajante y ha asegurado que se pone "del lado de la ley", punto en el que ha incidido en que "hay una normativa estatal" que "regula todo", como capacidad, distancia sanitaria o bienestar animal, y "que hay que cumplir". Al hilo, ha animado a la parlamentaria a denunciar "si ha visto algo que no es legal en alguna de las explotaciones".

AYUDAS AL SECTOR

"Este Gobierno ha trabajado por la ganadería de toda Andalucía. Eso es lo que tiene que hacer y no echarle encima cuestiones que no se corresponden con la realidad", ha manifestado, no sin aludir a ayudas al sector, como "70 millones por primera vez para ganadería extensiva, 25,9 del covid".

Junto a ello, ha señalado a la comunidad andaluza como "la primera" en sostenibilidad, con "el 29 por ciento de agricultura y ganadería ecológica". En este sentido, ha demandado más fondos desde el Estado en la materia, ya que, por ejemplo, "de Next Generation han dado 2,6 millones para purines".

"Creo en la economía circular. Que nos den más recursos para los ganaderos, que quieren ser cada vez más sostenibles", ha asegurado la titular de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo.