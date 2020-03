‘La Buena Muerte’, primera cofradía de Jaén que decide suspender su estación de penitencia del Miércoles Santo

En la Semana Santa de Jaén, ya hay una hermandad que ha tomado la decisión de no salir a las calles de la capital. Se trata de la Cofradía Sacramental de "La Buena Muerte", que procesiona, desde la Santa Iglesia Catedral, en la tarde del Miércoles Santo.

Dadas las circunstancias que está acarreando la presencia del coronavirus, esta Hermandad, también ha suprimido todos los actos y cultos que estaban previstos se celebraran durante este tiempo de cuaresma, y en la propia Semana Mayor.

La Hermandad que preside Manuel Rico, ha emitido un comunicado a sus cofrades, en particular, y al pueblo de Jaén, en general, que no se van a celebrar ninguno de los actos previstos, quedando todos cancelados.

Estación de penitencia de "La Buena Muerte" por las calles de JaénCésar Carcelén

El comunicado emitido dice así: "La Junta de Gobierno de la Real Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, Cristo Descendido de la Cruz y Nuestra Señora de las Angustias, en vista de los acontecimientos suscitados en estos días, siguiendo las indicaciones civiles, sanitarias y directrices marcadas por la Diócesis de Jaén, comunica que quedan suspendidos los actos programados para esta Cuaresma de 2020 y la Estación de Penitencia del Miércoles Santo".

Por tanto, no tendrán lugar el Triduo al Señor de la Buena Muerte, Hora Santa, Charla preparatoria, previa al Vía Crucis, este tampoco tendrá lugar y, por consiguiente, la colocación de las imágenes a sus tronos, Veneración de la imagen de Nuestra Señora de Las Angustias, Exposición de tronos en la misma mañana del Miércoles Santo, Ejercicio de los Dolores, y el Acto Cruz de Guía, que es el pregón de la Hermandad.

El Hermano Mayor, Manuel Rico, en consonancia con el comunicado emitido, ha referido a ‘Paso a Paso’ que “nuestra Hermandad siempre ha sido consecuente con las decisiones tomadas y, en este caso no iba a suceder algo que no se atuviera a la situación que estamos viviendo, por lo que es prioritario que la salud de nuestros miles de cofrades y devotos que están cerca de nuestra cofradía, no tenga ninguna anomalía”, para insistir que “ellos han sido también conscientes con nuestra decisión, porque no nos queda otra alternativa, salvo que la situación mejore cuando se acerque el día señalado para nuestra Estación de Penitencia”.

Asimismo, Rico ha dicho que “estamos notando que muchos de nuestros portadores de los distintos tronos, no estaban acudiendo a tallarse, circunstancia que se iba a incrementar, ahora que también hemos decidido cerrar nuestra Casa de Hermandad”.

II Tercio de La Legión de Ceuta. IMAGEN: César Carcelén

Por otro lado, el Vocal de Manifestaciones Públicas, ya se ha puesto en contacto con los responsables de cada una de las Bandas de Música que habían sido contratadas para acompañas al Cristo de la Buena Muerte (II Tercio de La Legión de Ceuta), El Descendimiento (Bandas Virgen de las Angustias, de Alcalá la Real) y Virgen de las Angustias (Banda de Morales, de Lopera), existiendo “acuerdo para que los contratos sean suspendidos, volviendo a tener vigor el próximo año”.

Según Manuel Rico, “aunque han sentido una gran decepción por la decisión, la han aceptado con buen criterio ya que es una fuerza mayor la que nos está impidiendo realizar nuestro itinerario habitual”. Antes de tomar esta decisión, “se la hemos comunicado al presidente de la Agrupación de Cofradías, Francisco Latorre, para que conociera nuestro pensamiento y forma de actuar”, sentenció el Hermano Mayor.

Agrupación de Cofradías

Por otro lado, hemos de actualizar la nota ofrecida esta mañana en la que apuntábamos que “el próximo martes se iban a reunir los miembros de la Agrupación para tomar una decisión en común sobre la posibilidad de suspender o no las Estaciones de Penitencia, pero dado que todo se está precipitando, según ha comunicado a ‘Paso a Paso’ el presidente de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de la Ciudad de Jaén, Francisco Latorre, “dado que los acontecimientos están cambiando de forma rápida y de forma continua, hemos decidido reunirnos esta tarde a las 17.30 horas”, afirmo Latorre.