La Estaca Grande de Martos

La Estaca Grande es un olivo singular, con una edad aproximada de 300 años, que se encuentra situado a unos 450 metros de la Vía Verde del Aceite, justo en el paraje denominado Cañada del Abandonado, en el término municipal de Martos. En Jaén los olivos también se conocen como estacas, en referencia a su fase primaria y a uno de los métodos de plantación.

Para los amantes de la naturaleza, Martos ofrece una interesante oferta natural para realizar distintas rutas; subir a la cima de La Peña, a 1.003 metros de altitud, ofrece unas vistas inigualables del paisaje de la Campiña y las sierras de alrededor, así como sorprenden las ruinas de su fortaleza medieval. Muy interesante, igualmente, resulta la subida a la Sierra de La Grana, cuya cima, a 1.254 metros de altitud, es un buen balcón para admirar el paisaje del olivar, o a la Sierra Caracolera, donde hay una gran riqueza de flora y fauna. Otra opción a destacar es el paraje que conforma el Pantano de Las Casillas y el Castillo de Víboras, uno de los más bellos castillos encaramados en una roca sobre el río de Víboras y frente a la Sierra Caracolera.

Entre la magnitud del olivar llama la atención por su personalidad la Ruta de los Olivos Centenarios, destacando el olivar centenario del Llano de Motril o este conocido como La Gran Estaca. También, existe otra opción de gran atractivo, la Vía Verde del Aceite, que ofrece un recorrido sin igual aprovechando las antiguas vías ferroviarias.

Jaén, primera productora mundial de aceite de oliva, ofrece al visitante el mejor escenario para la práctica del “oleoturismo”, a través de una variada oferta relacionada con el olivar y el aceite: museos, almazaras, restaurantes especializados, alojamientos rurales, cortijos, fiestas, degustaciones y catas de aceite, etc. Comienza aquí un viaje con destino a la esencia de la cultura del olivo donde podrá conocer in situ el proceso de producción del aceite, desde el cultivo del olivar, pasando por la recogida de la aceituna en el campo, hasta llegar a su extracción y envasado en la almazara. Un recorrido por múltiples posibilidades destinado a hacer del oleoturismo una experiencia única que no le dejará indiferente