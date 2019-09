El Acebuche de Las Hoyas se distingue tanto por sus extraordinarias dimensiones como por su edad. Se sitúa cerca del límite del parque natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Destaca su altura de 15 metros y una gran peana de forma cónica que mide casi 10 metros de perímetro en su base. La proyección de la copa es de 132,73 m2. El fuste presenta oquedades y filigranas longitudinales muy patentes, sobre todo en el pie, que evidencian el segundo motivo de singularidad, la edad, ya que con toda seguridad supera los 350 años.

Información adicional

Estos son algunos datos a tener en cuenta para llegar a este hermoso paraje que se adentar en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, y que hemos recogido de la web oficial http://www.oleotourjaen.es

Dirección: Carretera de La Iruela a Los Prados, Km. 2,500.. Paraje de las Hoyas.

Código Postal: 23476

Municipio: La Iruela

Comarca: Sierra de Cazorla

Acceso: Carretera asfaltada, Carril

Medio de locomoción: A pie, En coche

