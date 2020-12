¿Sabes cuál es el negocio más redondo de Sting?

Una semana más seguimos descubriendo aspectos insólitos del mundo del aceite de oliva en el programa Andalucía Serie Oro de COPE. En este espacio dedicado a los saberes y sabores del aceite de oliva cada semana el experto Juan Vilar nos acerca las curiosidades y las facetas más desconocida de la cultura olivarera por todo el mundo. En esta edición nos cuenta como el bajista de Police aparca su instrumento para hacer capataz de unas selectas cuadrillas de aceituneros en su finca italiana

“El famoso músico británico Gordon Matthew Thomas Sumner,Sting, formó parte del grupo musical The Police, como bajista y cantante y más tarde como solista de su propia banda. De su larga trayectoria profesional, tanto como miembro del grupo, como solista se le atribuyen numerosos premios como los Premios Grammy, Globos de Oro y discos platinos entre otros. Sting ha conseguido como solista, multiplicar el éxito que ya había conseguido como miembro del grupo, y esto puede ser debido, a que junto con su segunda mujer, Trudie Styler, productora de cine, a finales del siglo pasado, adquirieron una villa en La Toscana, la villa del Il Palagio, una villa del renacimiento florentino situada en el pueblo de Fligine Valdarno a escasos 30 minutos de la conocida Florencia.

La villa está formada por 350 hectáreas de terreno y un lujoso palacio del siglo XVI. En el terreno, se cultivan entre otras, viñas de las que se elaboran exquisitos y exitosos vinos como Sistermoon, Message in a bottley Casino dellevie, miel de diferentes tipos, de acacia, mil flores, del bosque, y de castaño, y lo que no podía faltar y no menos importante, centenarios olivos que producen el Aceite de Oliva Virgen Extra Il Palagio.

La villa pertenecía al Duque Simone Vincenzo Velluti Zati de San Clemente y el cantante la restauró con gran esmero, de entre sus diferentes estancias, cobertizos, granjas, taller de carpintería y casa de campo, se han construido diferentes casas y lujosos espacios, en las que el visitante puede alojarse y disfrutar de esta colonial villa, donde podrá celebrar eventos, pasear a caballo, visitar la bodega, asistir a clases de yoga, clases de cocina donde aprenderá a maridar con AOVE platos típicos de la Toscana ó simplemente disfrutar de los atardeceres entre los cultivares de viñedos y olivares, cipreses y bosques de robles, con los increíbles Apeninos en la distancia.

El cantante pasa largas temporadas en la villa y confiesa que recoger aceituna y consumir su propio AOVE le resulta, cuanto menos, terapéutico. A esto hay que añadirle que sus fans, los seguidores que se acercan a la villa en campaña de aceituna y por un módico precio, pueden estar y trabajar junto a su ídolo, por lo que el cantante, a la vez que se debe a sus seguidores ahorra costes en la recogida de aceituna. Y es que todo ello ocurre, bajo el sol de la Toscana.”