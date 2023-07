El Rector de la UJA reivindica en su toma de posesión un modelo de financiación justo para afrontar el futuro

El Palacio de San Telmo en Sevilla ha acogido este martes 4 de julio la toma de posesión del catedrático de Teoría de la Señal y Comunicaciones Nicolás Ruiz Reyes como Rector Magnífico de la Universidad de Jaén (UJA), en un acto que ha estado presidido por el Presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.



En su intervención ante Juanma Moreno, Nicolás Ruiz ha expresado un fuerte compromiso con la Universidad de Jaén y con la provincia, señalando que la UJA vive un momento “crucial” con un modelo de financiación en vigor que “ha generado importantes desequilibrios en el Sistema Universitario Público Andaluz (SUPA)”, que han incidido “negativamente” en la Universidad de Jaén con una dotación presupuestaria (2022) que no se corresponde con nuestros méritos”, lo que ha generado “inquietud en la comunidad universitaria y en la sociedad civil jiennense”, que se acrecienta con la irrupción en Andalucía de universidades privadas “de cuestionable calidad”.



Nicolás Ruiz ha solicitado públicamente al Presidente de la Junta de Andalucía que en 2023 se aplique un nuevo modelo de financiación para las Universidades Públicas de Andalucía y se derogue “lo antes posible el actualmente vigente” a fin de “corregir los problemas y agravios generados por este último” en universidades como la Universidad de Jaén.



Asimismo, ha realizado una defensa de la universidad pública como “un bien público, un bien común, que actúa como ascensor social, como un elemento vertebrador y de fijación de la población al territorio, como uno de los instrumentos más potentes para la transformación y el desarrollo social, económico y cultural de la provincia de Jaén y de Andalucía”. “Por ello, necesitamos un modelo de financiación que apueste, con recursos y voluntad política, con convicción y determinación, por las universidades públicas andaluzas como servicio esencial de la sociedad andaluza, garantizando su suficiencia financiera y crecimiento natural en un marco de certidumbre que nos permita programar y planificar la estrategia y políticas universitarias”. Además, recalcó la necesidad de contar con un sistema público de universidades andaluzas “fuerte y cohesionado”, en el que cada una de las universidades incorpore su especificidad para la fortaleza del conjunto” y “que propicie la colaboración y cooperación entre nuestras universidades públicas, en lugar de la competición entre ellas”.



En este sentido, ofreció su colaboración al consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, para que el nuevo modelo de financiación sea una realidad “lo antes posible” y puedan revertirse los efectos disruptivos del modelo vigente. “Demandamos una financiación adecuada y justa para atender con garantías las misiones encomendadas por ley, que en el caso de la Universidad de Jaén son cinco: las cuatro tradiciones de formación, investigación, proyección de la cultura y transferencia del conocimiento, a la que la UJA suma una quinta, su contribución al desarrollo y transformación económica, social y cultural de la provincia de Jaén”.



Por otro lado, el Rector de la Universidad de Jaén hizo referencia a la rendición de cuentas, exigible como institución pública desde el punto de vista de una gestión “transparente, eficaz, eficiente y generadora del máximo impacto territorial y global”, ofreciendo al presidente de la Junta de Andalucía “el máximo retorno de los recursos recibidos de la administración andaluza y trabajando con compromiso y lealtad institucional en beneficio de Andalucía y de los andaluces”.



Modelo de Universidad



Nicolás Ruiz ha hecho también referencia a su proyecto y modelo de Universidad, que persigue el único propósito de poner en marcha un cambio para hacer crecer a la Universidad de Jaén “que nos asegure un futuro de crecimiento y proyección nacional e internacional”. El Rector de la UJA ha apuntado que este nuevo proyecto asienta sus raíces en tres principios que guiarán su acción de gobierno: unidad de acción de la comunidad universitaria y con la sociedad civil jiennense, tendiendo la mano a todos los sectores de la comunidad universitaria; certezas, con compromisos firmes, solvencia, experiencia y convicción; por último, orgullo por la Universidad de Jaén y su territorio, “exigiendo lo que le corresponde a la UJA por mérito propio, evitando el conformismo y la autocomplacencia”.



Retos de presente y futuro



Nicolás Ruiz también se ha referido a los retos de presente y futuro que afronta la Universidad de Jaén tras 30 años de historia, “un periodo de tiempo en el que ha experimentado una importante transformación gracias a los equipos rectorales que me han precedido, liderados por los rectores Luis Parras, Manuel Parras y Juan Gómez, y, sobre todo, gracias al esfuerzo y profesionalidad del capital humano con que cuenta, sin duda lo más valioso de la institución y verdaderos artífices de esa transformación”.



En este sentido, el Rector de la Universidad de Jaén ha hecho referencia a la implantación del Grado en Medicina con unos estándares de calidad homologables a los del resto de universidades, el cual ha sido “un proyecto demandando por la comunidad universitaria y la sociedad civil jiennense desde hace bastantes años, que ha despertado gran ilusión, esperanza y expectativas en un territorio con evidentes desigualdades y carencias estructurales”. En este contexto, ha solicitado a la administración andaluza “los recursos adicionales necesarios y un fuerte respaldo institucional” para que el Grado de Medicina “sea un proyecto que sume y no condicione” proyectos ya existentes u otros de futuro para la UJA.



Otro de los retos a los que ha hecho referencia el Rector de la UJA ha sido la “necesaria” actualización y potenciación de la oferta formativa de la Universidad de Jaén para hacerla más atractiva, diferencial y que sirva de revulsivo para el desarrollo de la provincia de Jaén y de la comunidad andaluza. “Identificamos grandes oportunidades si apostamos por la implantación de títulos que ofrezcan los perfiles competenciales requeridos por las profesiones del futuro”, apuntó Nicolás Ruiz, que pidió al consejero de Universidad, Investigación e Innovación “ser sensible a las demandas de la Universidad de Jaén y de la sociedad civil jiennense, buscando la convergencia y los equilibrios necesarios dentro del SUPA”.



Otros retos de futuro de la UJA que ha mencionado Nicolás Ruiz han sido: el relevo generacional de la plantilla de la institución universitaria jiennense; la necesidad de fortalecer las estructuras de investigación para hacerlas más competitivas e internacionales; el impulso de la internacionalización integral y transversal de la Universidad de Jaén; y ser una universidad sostenible en términos económicos, medioambientales y sociales. Para ello, ha defendido el derecho de la UJA a su crecimiento natural, con la aplicación de un nuevo modelo de gestión inteligente de las instalaciones, la promoción de una movilidad activa y sostenible, y el reforzamiento de la labor de sostenibilidad social a través del nuevo Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Responsabilidad social.



Por último, Nicolás Ruiz se ha referido al reto de incrementar la relevancia e impacto de la UJA en el territorio –que no es una opción sino una obligación de su Ley de Creación de 1993– a través del nuevo Vicerrectorado de Comunicación y Desarrollo Territorial, que tiene el propósito de impulsar proyectos de innovación tecnológica y social en la provincia de Jaén y, desde el liderazgo social que debe ejercer la UJA en el territorio, reclamar a las autoridades competentes la puesta en marcha de proyectos transformadores como el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación CETEDEX.



Para alcanzar estos retos ha estimado como condición necesaria pero no suficiente emplear una estrategia flexible al tiempo cambiante y el esfuerzo y compromiso de “todo nuestro capital humano”. Pero, además, precisará “de la voluntad política y apoyo institucional del gobierno andaluz y, por supuesto, de los recursos económicos necesarios”, de ahí que haya considerado “urgente y prioritario disponer de un nuevo modelo de financiación que sea bueno para todo el SUPA y, por ende, para la Universidad de Jaén”, recalcó Nicolás Ruiz.



Para terminar, dirigiéndose directamente al Presidente de la Junta de Andalucía, le ha expresado su confianza de que “ofrecerá a la Universidad de Jaén el respaldo y ayuda necesaria para que ésta pueda conseguir los retos señalados y así contribuir a que la provincia de Jaén sea una tierra más próspera, más igualitaria socialmente, con mayores oportunidades para nuestros jóvenes que eviten la diáspora de talento autóctono”. Y también le ha trasladado la lealtad de la UJA con el gobierno andaluz, que Nicolás Ruiz entiende como “lealtad recíproca” entre ambas instituciones públicas y al servicio de la sociedad andaluza.



Finalmente, el Rector de la Universidad de Jaén tuvo palabras de gratitud para, en primer lugar, su familia, “por el apoyo que le han brindado en toda su andadura profesional”; para sus compañeros académicos, y amigos y miembros de su grupo de investigación (“guardia pretoriana”), y para quienes conforman el nuevo Equipo de Gobierno de la Universidad de Jaén “por confiar en mí y por aceptar la responsabilidad de dirigir la UJA durante los próximos años. Tenéis toda mi confianza”, concluyó Nicolás Ruiz.