¿Qué porcentaje mínimo de alcohol debe tener un gel hidroalcohólico para protegernos del coronavirus?

El Colegio de Enfermería de Jaén advierte de que algunos geles hidroalcohólicos que existen en el mercado no protegen de forma efectiva ante el nuevo coronavirus, por lo que su uso puede generar una falsa sensación de seguridad entre la población. Por ello, la Organización Colegial de Enfermería ha puesto en marcha una campaña informativa que incluye una infografía y otros materiales para informar sobre los geles que son efectivos y aquellos que no funcionan para detener el contagio.

Hay que recordar que una de las principales armas frente al virus es la higiene de manos. Lo ideal sería lavarse con agua y jabón, sobre todo para la población general, pero no siempre existe un lavabo cerca donde llevarla a cabo. En esos casos se debe recurrir a los geles hidroalcohólicos, pero antes de comprarlos se deben tener en cuenta la concentración de alcohol que lleva y frente a qué microorganismos son efectivos.

Antes de comprar

Antes de comprar cualquier gel hidroalcohólico es importante leer su etiquetado y aprender a diferenciar entre los geles higienizantes y los geles desinfectantes. Para que un gel sea desinfectante debe tener un porcentaje de alcohol de entre el 70% y el 90%. Teniendo en cuenta que el SARS-CoV-2 es un virus, debemos comprar hidrogeles con efecto virucida y muy preferiblemente que cumplan la normativa UNE14476.

La higiene de manos con hidrogel debe hacerse cuando no se disponga de agua limpia y jabón, después de tocar cualquier superficie que pueda estar contaminada ya sea dentro de domicilio o en la calle -el parque, el transporte público o privado compartido, comercios…- y de manera frecuente en reuniones, especialmente cuando hay no convivientes. “El número de contagios no cesa y, como sanitarios que hemos estado en primera línea de la pandemia, no queremos que se repita una crisis igual que la que hemos vivido en estos últimos meses. Por ello, queremos recordar que seguir las recomendaciones sanitarias pueden prevenir los rebrotes”, indica José Francisco Lendínez, presidente del Colegio de Enfermería de Jaén.

Durante la aplicación de estos geles se debe tener especial cuidado y evitar aplicarlos en zonas sensibles o dañadas de la piel o mucosas. Además, hay que recordar que se caracterizan por tener un alto porcentaje de etanol y por tanto son inflamables, por lo que deben estar alejadas de focos de calor como: llamas abiertas, chispas o cualquier fuente de ignición; y evitar fumar inmediatamente después de usarlos o en lugares donde estén almacenados.

Campaña para el lavado de manos

En los últimos meses, la Organización Colegial de Enfermería ha distribuido unos materiales informativos sobre destinados a toda la población, instituciones y administraciones sanitarias y, por supuesto, a los 316.000 profesionales de Enfermería. Uno de los principales ha sido un vídeo breve sobre cómo realizar correctamente el lavado de manos en apenas un minuto. Esta medida es la más eficaz para evitar la diseminación del virus y el contagio masivo. Para que cualquier persona aprenda el procedimiento y lo lleve a cabo con frecuencia, el vídeo está diseñado para ser compartido en redes sociales y a través de servicios de mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram y otros servicios similares