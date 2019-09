El posible cierre de Onda Jaén llegará al Parlamento Andaluz

Los diputados autonómicos del Partido Popular de Jaén, acompañados de la diputada nacional, el senador, diputados provinciales y concejales en el Ayuntamiento de la capital, se han reunido esta mañana con los trabajadores de Onda Jaén para mostrarles “nuestro apoyo incondicional frente a la injusta situación en la que los tiene el Ayuntamiento de Jaén”, ha manifestado el diputado autonómico, Erik Domínguez. Para ello, el Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía estudiará cualquier posible iniciativa que desde sede parlamentaria se pueda presentar y “luchar porque no se mermen ninguno de sus derechos”.

Domínguez ha señalado que Onda Jaen RTV es un servicio público esencial que “cohesiona y vertebra a la ciudad y que los jiennenses no se pueden permitir perder”. La ciudad de Jaén “está pidiendo que se mantengan los servicios que hasta ahora venía prestando la radio y televisión, los ciudadanos están clamando por su continuidad dado el gran servicio que llevan prestando desde hace 18 años y desde el Partido Popular nos sumamos a esa solicitud”, ha aseverado el dirigente popular.

Es “inaudito” que el Ayuntamiento de Jaén y Julio Millán “estén consintiendo esta situación tan paradójica en la que el servicio no se presta, la televisión no se restablece y los trabajadores se encuentran en un limbo al que el equipo de gobierno de PSOE y C's no da solución y solo dilata en el tiempo la toma de una solución que acabe con la angustia de todos ellos”. Por eso, desde el Grupo Popular se tomarán las medidas que sean posibles para hacer entender al equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Jaén que “este servicio es esencial, que no es inteligente poner en riesgo más de 50 puestos de trabajo sobre todo teniendo en cuenta la situación de desempleo existente en nuestra provincia, menos aun cuando la medida viene de un partido que dice ser obrero, y por supuesto mantener a tantas familias en la incertidumbre con el perjuicio personal y familiar que eso les conlleva”, ha finalizado.