El paro baja en Jaén en 228 personas en el mes de octubre

El desempleo baja en Jaén 228 (-0'38%) personas mientras sube en Andalucía un 0'99% y en España un 1'31% Octubre no es un buen mes para el empleo en la provincia de Jaén, de hecho el paro subió en este mes en los últimos seis años y el pasado 2019 lo hizo en 2.272 desempleados/as, por ello que en este año, con la que está cayendo, que haya bajado en 228 personas no es un mal registro y nos coloca con una tasa interanual del 17'48% la más baja de las ocho provincias andaluzas. Al menos es lo que aseguran desde el sindicato UGT

Su secretario provincia, Manuel Salazar, explica que por sectores la agricultura empieza a sumar empleo neto con el incipiente inicio de la recolección de la aceituna temprana y a la espera del comienzo de campaña cuya incidencia más alta se prevé para las próximas semanas. La bajada en 65 personas, sin ser relevante, es un indicador de que la contratación empieza a moverse.

El grueso de la bajada se sitúa en la industria con la reactivación de muchas pymes tras el parón producido por la situación de los ERTES.

El repunte del empleo en el sector servicios se debe en buena medida al buen comportamiento del turismo en octubre en los Parques Naturales con una alta ocupación de casas rurales y hoteles de montaña y a la educación, porque, en este mes se reincorporaron muchos docentes y personal de la educación después de unos meses de verano de suspensión de sus contratos ligados a los períodos lectivos del curso escolar.

Un año más volvemos a insistir antes del inicio del grueso de la campaña del olivar en la no discriminación de la mujer a la hora de conformar las cuadrillas de jornaleros/as, pues año tras año viene perdiendo contratación y en una campaña media-alta como la actual veremos cómo se incrementa su porcentaje de paro que nuevamente en octubre está anclado en el 60% del total de desempleados/as.

Análisis de UGT

Analizados los datos de octubre, no es un mal dato esta bajada del paro, no obstante los 59.735 parados/as de la provincia de Jaén evidencia la necesidad de implementar nuevas medidas en materia de protección social para el conjunto de la ciudadanía pero, muy especialmente, para la clase trabajadora. Los ERTES han funcionado y salvaguardado un importante porcentaje de los puestos de trabajo afectados por la crisis, pero la gravedad de la situación que atravesamos en esta segunda ola hace que, por ellos solos, no sean suficientes para garantizar el nivel adecuado de protección social que debe tener una sociedad moderna como la que aspira ser la nuestra.

Los Presupuestos Generales del Estado que conocimos en días pasados van en la buena dirección al ser expansivos y aumentar partidas de gasto social. No obstante para Jaén era imprescindible contar con la promesa de inclusión de los 220 millones de euros de la ITI aprobada para nuestra provincia. De no reconsiderar esta aportación en el trámite parlamentario en el Congreso, supondría una nueva decepción para la provincia dada la necesidad de inversiones y de mantener la discriminación positiva que nos recupere del atraso en infraestructuras que padecemos.

La crisis pandémica que estamos atravesando, cuyos efectos han ido mucho más allá de los puramente sanitarios, nos plantea la imperiosa necesidad de ser más previsores con el futuro, de fortalecer nuestro modelo y tejido productivo y, especialmente, de afianzar los principales servicios públicos de Jaén. Solo de esta forma seremos capaces de lograr que la reconstrucción de nuestra tierra sea socioeconómicamente justa y que, por lo tanto, no deje a nadie atrás.

En definitiva, desde UGT Jaén abogamos por convertir la recuperación de la economía en un proceso de cambio de modelo productivo sobre una base tecnológica e industrial más sólida y de refuerzo de nuestro sistema de protección social mediante un proceso de transición justa y de mejora de los servicios públicos garantes del Estado del Bienestar, Sanidad, Educación y Servicios Sociales.