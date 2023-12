El olivar de Jaén no necesita otra cosa "es necesario que llueva, que llueva, que llueva"

Qué estamos ante una de las peores campañas de la historia ya nadie lo niega en el sector olivarero. Los bajos redimientos grasos, casi 3 puntos por debajo de la media, de la aceituna que ahora se está recolectando apunta a que la cosecha será más baja de lo previso por el aforo oficial.

En España se llegará a las 700.000 toneladas, según nos contaba Francisco Elvira de COAG Jaén, es decir que el mercado interno consumiría ese aciete de oliva ya que, en esta campaña, no quedan en las bodegas cantidad de enlace ninguna. Se han encaddenado varias cosechas a la baja y eso está haciendo que los altos precios del aceite se quedeen entre nosotros durante bastante tiempo. Con una producción tan baja "no vamos a popde rni exportar".

También Elvira señalaba que es necesario que la Junta actualice su aforo a la realidad que "nos estamos encontrando en los olivares. Que nos de certidumbre y datos que nos permitan adoptar las decisiones más adeucadas para los olivareros y almazaras". El dirigente agrario insistía en que "lo único qque necesitamos es que los olivares vuelvan a ser productivos. Que llueva, que llueva, que llueva. Es la única forma de que la situacción mejore" y ya no para esta cosecha "si no para la próxima campaña" que de no llover pronto y en cantidad puede dar la puntilla a este sector"