Los olivareros de Jaén dicen que ni multas ni sanciones de la Guardia Civil van a pararles

Hay un notable enfado entre los olivareros de Jaén que siguen recibiendo multas de la Guardia Civil de Tráfico por haber participado en las tractoradas del pasado día 30 de enero. Por el momento, se apunta a medio centenar de sanciones de tráfico las que ya habrían podido llegar a manos de los olivareros, aunque se esperan muchas más. En su inmensa mayoría son multas de 200 euros, que se quedarán en 100 euros si hay pronto pago, por circular por la autovía con vehículos con los que está expresamente prohibido.

hay sanciones por hablar por teléfono mientras conducían, por circular con vehículos particulares a una velocidad inferior a la establecida o por no llevar puestos los cinturones

No obstante, según hemos podido saber en http://www.cope.es también hay sanciones por hablar por teléfono mientras conducían, por circular con vehículos particulares a una velocidad inferior a la establecida o por no llevar puestos los cinturones de seguridad en los vehículos agrícolas, entre otros motivos. Aún así las organizaciones agrarias han indicado que estas multas no les van “amilanar”. Así lo señalaron durante la concentración convocada en la plaza de Santa María de la capital jiennense, “ahora debemos ver en profundidad las sanciones y hay que tener en cuenta que en las movilizaciones con más de 10.000 personas y 2.500 vehículos siempre puede haber circunstancias puntuales que a nadie guste ni deseemos". De esta forma, han adelantado que se ponen a disposición de los agricultores para "estudiar en detalle" las sanciones que, según han informado, "son leves, pero no deseables".

las organizaciones agrarias han indicado que estas multas no les van “amilanar”

CORTES EN CARRETERAS Y CONCENTRACIONES

En cuanto a la jornada de protesta que se vivió este lunes en los 97 municipios de la provincia de Jaén señalar que ha concluido sin incidentes, según han confirmado la Subdelegación del Gobierno. Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, Cooperativas-Agro-alimentarias e Infaoliva se han mostrado "satisfechos" por el llamamiento que ha tenido en los pueblos de la provincia, con una acogida "masiva" en todos los puntos de la provincia.

En las carreteras se han registrado hasta ocho incidencias después de que diversos grupos de manifestantes hayan ocupado las calzadas para reivindicar precios justos en origen para el aceite de oliva. En otros puntos, como Villargordo, los tractores han colapsado los accesos y una treintena de ellos han protagonizado una improvisada marcha hasta Jaén capital.

Esta situación se ha normalizado en torno a las 14,00 horas de la tarde. El primero de los cortes se ha producido sobre las 8,00 horas en la N-322, en el kilómetro 192, a su paso por Villanueva del Arzobispo donde un grupo de manifestantes ha incendiado neumáticos sobre la calzada para impedir la circulación. En este caso, la circulación se restablecía sobre las 9,15 horas.

Seguidamente, en la A-306, a la altura del kilómetro 30, en Porcuna, otro grupo de manifestantes ha cortado la carretera. El tercero de los cortes en la provincia se ha registrado también en la N-322, en el kilómetro 215, en Arroyo del Ojanco, cuando tractores concentrados en el municipio han salido a la carretera para interrumpir la circulación.

Sobre las 10,30 horas, un grupo de unas 400 personas, 30 tractores y 35 todoterrenos, según datos aportados por la Subdelegación del Gobierno en Jaén, ha cortado la A-312, a su paso por Navas de San Juan (Jaén) y en Villargordo todos los accesos a la localidad desde la A-6000 se han colapsado con la presencia de tractores.

Asimismo, una treintena de tractores procedentes de Villargordo han marchado por la antigua N-323 y también ha habido cortes en la N-322, en Villacarrillo; en la JA-6108, en Santo Tomé y en la A-312, en Arquillos.

Ayuntamientos, sindicatos, la Confederación de Empresarios de Jaén, colegios profesionales, partidos políticos, la Diócesis de Jaén e incluso la propia Universidad de Jaén se han sumado a la concentración. Las concentraciones de este lunes no son la única acción que van a llevar a cabo desde las organizaciones agrarias. El sector olivarero ya ha anunciado un mes de marzo "caliente" en cuanto a protestas por el bajo precios del aceite de oliva en origen. Así, han convocado una marcha a Madrid, que aún no tiene fecha, y la suspensión de las salidas de camiones cisternas como parte del "estado permanente de movilización en el que se encuentra el sector olivarero".