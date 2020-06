El 85% de los hoteles de Jaén siguen cerrados

Los hoteles y alojamientos de la provincia de Jaén mantienen un alto nivel de cierre tras iniciarse la Fase 3 del desescalamiento, Según confirma la Asociación de Alojamientos de la provincia de Jaén, solo en torno a un 15% de establecimientos se encuentran abiertos.El resto lo esperan hacer sobre los primeros días de julio, aunque hay algunos que se están pensado no abrir en verano, al ser una temporada baja para el turismo de la provincia.Además de confirmar que algunos han cerrado para no abrir por la decisión del estado de alarma.

José Ayala, presidente de la patronal provincial, justifica esta actuación debido a que no hay flujo de visitantes, no se han están recibiendo reservas para los días de junio y las primeras reservas empiezan a consolidarse a partir del mediados de julio. La actualidad del Turismo es algo que preocupa mucho a los responsables de la patronal provincial, y echan de menos medidas directas por parte del Gobierno Central en favor del sector como está ocurriendo en otras naciones europeas, que han visto en el Turismo uno de los ejes del crecimiento, mientras que en España, segundo país mundial en número de visitantes, no se adoptan medidas capaces de apoyo al sector. Desde los empresarios de Jaén apoyan a la patronal nacional en la reivindicación de medidas de apoyo al sector del Turismo.

Recuerda Ayala que países como Alemania o Francia ha acordado ayudas directas a los establecimientos y bajadas de IVA, igual ha ocurrido en Croacia, un gran competidor de sol y playa y turismo de interior de España, incluso Portugal también ha adoptado decisiones gubernamentales como eliminar el impuesto de sociedades a hoteles y restaurantes y bajadas de IVA. Recuerda Ayala que esta bajada de impuestos va en beneficio del consumidor final al que se le realizarán bajada en los precios por la utilización de estos servicios.

Denuncia que en España solo se piensa en subir impuestos, lo que va en contra del Turismo.Critica al Gobierno que no ha adoptado ninguna medida en favor de aplazar impuestos,"estamos pagando todos nuestros impuestos a pesar de estar cerrados por orden del estado de alarma desde mediados de marzo y las políticas lanzadas desde Madrid no son positivas para nuestros sector, confirma José Ayala.